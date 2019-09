Jaap Stam kiest verrassend 'slachtoffer' van terugkeer Steven Berghuis

Luciano Narsingh is zijn basisplaats kwijtgeraakt bij Feyenoord.

De aanvaller begon in de afgelopen zes officiële duels vanaf de aftrap, maar moet donderdagavond op bezoek bij Rangers FC plaatsmaken voor de teruggekeerde Steven Berghuis. In de voorhoede speelt Berghuis samen met Luis Sinisterra en Sam Larsson.

Zondag ontbrak Berghuis nog tegen . Hij is echter hersteld van zijn lichte knieklachten. In de door de UEFA prijsgegeven opstelling staat Berghuis als rechtsbuiten, terwijl Sinisterra wordt aangeduid als de spits en Larsson vanaf links opereert.

Het is echter ook denkbaar dat Sinisterra op rechts speelt, zoals tegen ADO het geval was, en Berghuis de spitspositie bezet. Nicolai Jörgensen is met meegereisd naar Glasgow, maar is nog niet fit genoeg om als basisspeler te beginnen.

Overigens kiest trainer Jaap Stam er verder voor om ook Marcos Senesi op de bank te laten beginnen. Het centrale verdedigingsduo van Feyenoord bestaat uit Eric Botteghin en Edgar Ié. De enige wijziging ten opzichte van het duel met ADO is de rentree van Berghuis ten koste van Narsingh.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Kökcü, Fer, Tapia; Berghuis, Sinisterra, Larsson