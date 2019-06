Jaap Stam is 'hard': "Als je het moet horen, hoor je het, dat is lekker"

Tonny Vilhena is naar Krasnodar FK verkast, waardoor er een plek vrijkomt in de basisopstelling van Feyenoord.

Orkun Kökcü hoopt mede vanwege het vertrek van Vilhena op veel speelminuten. De achttienjarige middenvelder heeft nog niet veel gesproken met Jaap Stam, maar hoopt dat de nieuwe trainer het in de jongeling ziet zitten.

"Ik zal spelen waar de trainer mij nodig heeft. Ik denk dat ik goed uit de voeten kan als nummer tien. En als linksbuiten misschien", zegt Kökcü in gesprek met Voetbal International . Dat ook Jordy Clasie en Robin van Persie inmiddels niet meer actief zijn bij , kan goed uitpakken voor de kansen van Kökcü, zo geeft hij zelf ook aan.



"Moet dit mijn seizoen worden? Mijn echte doorbraak? In mijn ogen wel. Ik ga er alles aan doen. Ik wil dit seizoen basisspeler worden bij Feyenoord en er daarna niet meer uit", vervolgt Kökcü, die heeft geleerd geduld op te brengen. "En als je dan de kans krijgt, je honderd procent geven. Je speelt niet voor spek en bonen, je speelt voor de punten. Dan moet je altijd honderd procent zijn."



Kökcü erkent dat het iets anders is bij Feyenoord nu Giovanni van Bronckhorst plaats heeft gemaakt voor Stam. "Iedere coach heeft een andere aanpak. Maar er is eigenlijk weinig verschil. Het is gewoon hard werken. En dan moet ik hopen op een basisplaats", aldus het talent, die toegeeft dat Stam hard kan zijn. "Als je het moet horen, hoor je het. Hij is hard, maar dat is lekker, denk ik."