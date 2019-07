Jaap Stam hoopt op nieuwe aanwinsten: "We hebben extra kwaliteit nodig"

Feyenoord voegde tijdens deze transferperiode reeds Leroy Fer, Luciano Narsingh, Liam Kelly en Nick Marsman toe aan de selectie.

Trainer Jaap Stam is tevreden met de aanwinsten die reeds zijn gepresenteerd in De Kuip, maar de trainer in Rotterdamse dienst blijft hopen op buitenkansjes die zich aandienen op de transfermarkt. In aanloop naar het openingsduel met van zondag wordt wellicht meer duidelijk.

"Ik hoop wel dat er nog wat jongens bijkomen", stelt Stam zondagmiddag na afloop van de met 1-3 verloren oefenwedstrijd van tegen voor de camera van FOX Sports . "Ik denk dat je het verder aan Sjaak (Troost, technisch directeur van Feyenoord, red.) moet vragen."

"We zijn altijd op zoek naar extra kwaliteiten, naar extra spelers. De selectie moet breder. We moeten extra kwaliteit erbij hebben, de jongens die we hebben doen het hartstikke goed, maar we willen op een bepaalde manier de competitie in. We wachten af wat er gaat gebeuren."

Stam laat ook zijn licht schijnen over de blessures van Sven van Beek en Sam Larsson, die allebei voortijdig afhaakten tegen Southampton. "Sam kreeg een knietje in zijn rug, daar heeft hij wat last van. Het is de vraag hoe hij daaruit komt. Morgen gaan we het bekijken, laten we hopen dat dat niet ernstig is. Sven verdraaide zijn enkel, ook daar moeten we morgen kijken hoe dat eruit gaat zien."

Van Beek en Larsson zijn niet de enige spelers in de ziekenboeg van Feyenoord. Ook Nicolai Jörgensen, Jens Toornstra, Yassin Ayoub, Justin Bijlow, Calvin Verdonk en Bart Nieuwkoop zijn door uiteenlopende blessures niet inzetbaar. "Het zit ons niet mee", verzucht Stam een week voor de eerste wedstrijd in de tegen Sparta.