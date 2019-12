Jaap Stam hoopt op club uit MLS: "En ook China lijkt me wel wat"

Jaap Stam zit sinds zijn vertrek bij Feyenoord eerder dit seizoen werkloos thuis.

Over aanbiedingen heeft de clubloze trainer echter niet te klagen. De oud-verdediger krijgt naar eigen zeggen veel aanbiedingen vanuit het buitenland.

De ex-trainer van onder meer en Reading hoopt op een avontuur in de Verenigde Staten. "En China lijkt me ook wel wat."

Na de oorwassing tegen (4-0) vond Stam het mooi geweest en leverde hij op 28 oktober zijn contract in. Een kleine twee maanden later laat de trainer weten dat hij om aanbiedingen niet verlegen zit.

"Veel aanvragen. Veel vanuit het buitenland", vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. Stam is per direct beschikbaar, zolang de club hem maar aanstaat.

"Ik wil heel graag in Amerika werken", zo klinkt het. "Vooral die prestatiecultuur spreekt me aan. Dat past ook bij mij. En ook China lijkt me wel wat. Weer een heel andere cultuur."

"Verder vind ik dat in landen als Engeland en Duitsland voetbal veel meer als werk wordt gezien. Je moet als prof altijd bezig zijn met beter worden, alles uit jezelf willen halen. Dat mis ik nog wel eens in Nederland."

Stam denkt dat hij als trainer misschien niet geschikt genoeg is voor een Nederlandse club. "Maar ik sluit niets uit. Nederland ook niet. Maar landen als Engeland, Duitsland maar ook de Verenigde Staten passen meer bij mij."

Spelers hoeven en willen daar niet overal over meepraten. Die cultuur heb je in Nederland veel meer. Hier moet je spelers een schouderklopje geven als ze hard werken. Voor mij is hard werken een eerste vereiste als prof."