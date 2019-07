'Jaap Stam gaf Leroy Fer opvallende rol in oefenduel Feyenoord'

Leroy Fer maakte zaterdag minuten voor Feyenoord in de besloten oefenwedstrijd tegen Karlsruher SC. Er was een opvallende rol weggelegd voor Fer.

Trainer Jaap Stam testte de middenvelder tegen de Duitse club namelijk uit als centrumverdediger, zo weet het Algemeen Dagblad te melden.



Fer is sinds twee weken op proef bij en hoopt een contract in de wacht te slepen bij de Rotterdamse club. Hij zit sinds zijn vertrek bij Swansea City deze zomer zonder club en heeft reeds aangegeven open te staan voor een terugkeer bij Feyenoord, waar hij tot medio 2011 onder contract stond, voordat hij naar vertrok.



De 29-jarige Fer speelde veruit het grootste gedeelte van zijn carrière als middenvelder, maar mogelijk ziet Stam een andere rol weggelegd voor hem. In de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Karlsruher vormde Fer namelijk naar het verdedigingsduo samen met Sven van Beek. Het is geen geheim dat Feyenoord nog graag een extra verdediger zou toevoegen aan zijn selectie.



Overigens zijn Fer en Feyenoord op dit moment nog in onderhandeling over een contract. De elfvoudig international van het maakt tot dusver naar verluidt een goede indruk op de technische staf, maar een akkoord moet nog volgen.