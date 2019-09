Italië koerst in sneltreinvaart af op deelname aan EK 2020

Italië blijft foutloos in de kwalificatiecyclus voor het EK 2020.

I Azzurri speelden donderdagavond een moeizame wedstrijd tegen Armenië, maar wonnen wel met 1-3. Na vijf duels gaat Italië met vijftien punten aan de leiding in Groep J, gevolgd door Finland met negen punten uit vier duels. Beide landen nemen het maandag tegen elkaar op in de poule.

Armenië verraste vriend en vijand, door al vroeg aan de leiding te komen in Jerevan. Na tien minuten probeerde Federico Chiesa ploeggenoot Nicolò Barella te bereiken, maar de bal was te scherp voor de middenvelder. Barella kon er net niet bij, waarna Armenië razendsnel uitbrak. Tigran Barseghyan zette op de helft van Italië de versnelling in, maakte de nodige meters en bediende vervolgens Aleksandr Karapetyan. De aanvaller werd omgeven door twee Italianen, maar vond vanaf de rand van het strafschopgebied toch de linkerhoek: 1-0.

Italië reageerde vrij goed op de tegenslag. De ploeg van Roberto Mancini kwam gaandeweg de eerste helft beter in het eigen spel, wat na 22 minuten leidde tot een krachtig schot van Bernardeschi. Doelman Aram Ayrapetyan had een verdienstelijke redding in huis. Vijf minuten later was Ayrapetyan echter kansloos, toen Andrea Belotti vlak voor het doel volledig vrijstond en raak schoot na goed voorbereidend werk van Emerson aan de linkerflank. Italië was vrijwel direct na het doelpunt dicht bij de 1-2, nadat Bernardeschi de lat trof uit een corner.

Het meest besproken moment van de eerste helft moest nog komen: de rode kaart voor Karapetyan. De maker van de 1-0 ging een luchtduel aan met Leonardo Bonucci en deed ogenschijnlijk weinig verkeerd, maar kreeg toch zijn tweede gele prent. Tegen tien man hoopte Italië de wedstrijd naar zich toe te trekken. Belotti miste een gigantische kans, toen hij van dichtbij zijn voet niet goed tegen de bal kreeg na een pass van Chiesa. Na de pauze werd een treffer van Emerson afgekeurd, omdat de bal in de aanloop al buiten de lijnen was gegaan.

Armenië stond goed gegroepeerd en wist het Italië bij tijd en wijle lastig te maken, ook met een man minder. Zo scheerde een inzet van Varazdat Haroyan na een uur spelen tegen de bovenkant van de lat aan. Italië speelde allesbehalve groots, maar wist het numerieke overtal en het enorme overwicht aan balbezit toch uit te buiten. Invaller Lorenzo Pellegrini zorgde dertien minuten voor tijd voor de 1-2, toen hij de bal met goed gevolg schampte na een voorzet van Bonucci, en Belotti maakte aan alle onzekerheid een einde. De aanvaller draaide in het strafschopgebied weg bij zijn tegenstander en schoot raak via de paal en de doelman. Belotti leek de eindstand op 1-4 te bepalen, maar werd onterecht teruggevlagd.