Italiaanse media uiten forse kritiek op Buffon en De Ligt: "Wat een ramp"

Matthijs de Ligt leed zondag met Juventus duur puntenverlies in de Serie A.

Het team van Maurizio Sarri kwam voor eigen publiek niet langs , mede dankzij een fout van De Ligt. De Nederlander probeerde bij een stand van 1-1 uit te verdedigen, maar schoot de bal recht in de voeten van Francesco Caputo. Het zwakke schot ging vervolgens via de blunderende Gianluigi Buffon in het doel. Cristiano Ronaldo redde een punt voor de regerend landskampioen van Italië, maar de kritiek is desondanks niet mals.

Het in Italië zeer populaire Tuttomercatoweb geeft in de verdediging alleen Leonardo Bonucci een voldoende: een 6,5. Buffon, Cuadrado (beiden een 5), Alex Sandro (5,5) en De Ligt (4,5) kregen een onvoldoende. "Cuadrado bracht De Ligt bij de 1-2 in moeilijkheden, maar de Nederlander had én moet het beter kunnen oplossen. Een stap terug ten opzichte van zijn uitstekende optredens in de voorbije periode." Goal -correspondent Romeo Agresti geeft De Ligt een vijf, net als Buffon en Alex Sandro.

De Italiaanse versie van FOX Sports heeft een duidelijke kop: "Buffon-De Ligt, wat een ramp”, zo claimt de televisiezender. Beiden worden met een 4,5 beoordeeld en verder scoort ook Alex Sandro een onvoldoende: 5,5. Cuadrado (6) en Bonucci (6,5) krijgen een voldoende.

'Een nachtmerrie', zo worden de verrichtingen van de Oranje-international samengevat. "Een duidelijke stap terug na een reeks van positieve wedstrijden. De Nederlander was niet bij de les en dat was meteen te zien."

"Hij stond ongemakkelijk op het veld, hij was altijd te laat en oppervlakkig in elk duel om de bal. Hij zorgde ervoor dat een ongevaarlijke bal recht in de voeten van Caputo kwam. Deze kon ongestoord op doel schieten, waarna Buffon de rest deed. Vanaf dat moment gingen de prestaties van De Ligt nog meer achteruit, voor zover dat mogelijk was."

Ook Calciomercato geeft alleen Bonucci een voldoende (6,5). De Ligt moet het met een 4,5 doen, net als Buffon. "Een eerste helft zonder grote zorgen, maar na rust stort het in. Hij leidde de treffer van Caputo in en hij was een puinhoop zodra Sassuolo het doel van Buffon opzocht", zo luidt de kritiek op de ex-speler van .

De Italiaanse journalist Tancredi Palmeri, werkzaam voor beIN Sports , neemt geen blad voor de mond. "Verdomme, wat een ramp die De Ligt", zo laat hij via sociale media weten. Het was voor het eerst sinds eind oktober (1-1 tegen Lecce) dat puntenverlies leed in de . speelt vandaag nog tegen en kan de koppositie in de Serie A overnemen.