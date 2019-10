Italiaanse media lovend over 'oppermachtige' Matthijs de Ligt

Juventus won dinsdagavond in eigen stadion met 3-0 van Bayer Leverkusen.

Matthijs de Ligt speelde aan de zijde van la Vecchia Signora negentig minuten mee en liet een goede indruk achter. In navolging van -trainer Maurizio Sarri zijn ook de Italiaanse media positief over het optreden van de twintigjarige verdediger.

La Gazzetta dello Sport noemt De Ligt 'top' in het commentaar na de wedstrijd. "In de negentigste minuut vroeg Wojciech Szczesny aan de fans achter het doel om De Ligt toe te zingen, na zijn tweede excellente wedstrijd op rij."

"Het stadion sputterde niet tegen, ook omdat er in de eerste- en tweede helft al geregeld geapplaudisseerd werd voor de blonde verdediger. Men voelt het verlangen om de geweldige verdediger die afgelopen zomer gehaald is te zien", zo schrijft de roze sportkrant op lovende wijze.

"MDL groeit zonder twijfel enorm snel. In fysiek opzicht was hij oppermachtig, zijn keuzes waren goed en tegen een bleu kwam hij geen moment in de problemen. De volgende stap: Romelu Lukaku", zo verwijst men naar de komende wedstrijd van Juventus tegen .

Ook Tuttosport schaart De Ligt onder de uitblinkers van de avond bij de Italiaanse topclub. "Een weelderige Gonzalo Higuaín, een excellente Juan Cuadrado, een De Ligt die steeds meer vertrouwen krijgt en een geweldige Miralem Pjanic: dit is een Juventus dat zich aan moeilijkheden weet aan te passen."

"Juventus verliest niet zijn geduld. Ze maken zich er niet druk over dat het geen vermakelijke wedstrijd is. In defensief opzicht waren ze superieur, het ziet er steeds meer solide uit", schrijft de krant. Goal Italië deelt een 7 uit aan De Ligt; alleen Higuaín heeft met een 8 een hoger cijfer.

De Italiaanse editie van FOX Sports ziet Juventus in defensief opzicht groeien en wijst naar de ontwikkeling van De Ligt. "Dat was niet per se een gegeven, na het vertrek van Andrea Barzagli en de blessure van Giorgio Chiellini."

"De Ligt ontwikkelt zich, hij vindt steeds meer zijn plaats en nadert zijn niveau van vorig jaar bij . Zijn prestatie moeten Sarri goed doen, want de oefenmeester oogde rustig op de persconferentie."