Italiaanse media loven scorende De Ligt: "De reus is opgestaan"

Matthijs de Ligt beleefde zaterdagavond zijn hoogtepunt in het tenue van Juventus.

De verdediger schoot zijn team in de stadsderby tegen naar de winst: 0-1. Het had wellicht heel anders kunnen aflopen als de bal die in de eerste helft tegen zijn arm aanging wederom een strafschop tegen had betekend.

De Nederlander liet zich echter niet van de wijs brengen en groeide uiteindelijk uit tot matchwinner. De media in Italië zijn dit keer onder de indruk over de manier waarop de Oranje-international zich manifesteerde.

'De reus is opgestaan', zo stelt de Italiaanse editie van FOX Sports, die De Ligt en Gonzalo Higuain het hoogste cijfer uitdeelt: een zeven. "De Ligt speelde voorzichtig en straalde veiligheid en persoonlijkheid uit."

"Hij ging graag de duels aan en gaf geen centimeter weg. Hij wist vanuit zijn positie op de juiste momenten de ruimtes te dichten. De winnende treffer was verdiend: zijn eerste in een speciale wedstrijd."

De Ligt krijgt ook van Tuttomercatoweb de allerhoogste beoordeling: een zeven. Het populaire medium vergeet niet dat De Ligt in de eerste helft zomaar een strafschop tegen had kunnen krijgen. "Wederom een handsbal, wederom in het strafschopgebied."

"Het zou de derde strafschop van het seizoen zijn geweest, maar de arbitrage was een andere mening toegedaan. Goed voor de Nederlander, die zeker niet de kampioen van het geluk is. De Ligt raakte niet ontmoedigd en speelde vervolgens een van zijn beste duels in het tenue van ."

"De Ligt nam meer risico's om zijn eerste doelpunt te maken en slaagde daar uiteindelijk ook in." Il Messagero deelt met een 6,5 de hoogste beoordeling uit: Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado, Miralem Pjanic, Paulo Dybala én De Ligt.

"Wederom een halve blunder in het strafschopgebied leek Juventus duur komen te staan, maar het contact met de arm werd niet bestraft. De Ligt besliste op koele wijze het duel, op aangeven van Higuain."

Tuttojuve geeft De Ligt een zeven, net als Leonardo Bonucci en Pjanic. "Een reus achterin. Hij was zijn tegenstander altijd een stap voor en domineerde in de lucht. Vervolgens, en dat is geen detail, maakt hij ook nog eens de winnende treffer."

"Niet slecht als je eerste doelpunt voor Juventus il Derby della Mole beslist." Fantacalcio geeft de Nederlander een zeven voor zijn 'enerverende' optreden. "In de eerste helft was De Ligt wisselvallig en maakte hij wederom hands in zijn eigen strafschopgebied."

"Het contact tussen de bal en de arm zorgde ervoor dat De Ligt wederom een potentiële rol in negatief opzicht zou gaan spelen, maar de bal ging niet op de stip. Hij liet zich niet van de wijs brengen, maakte vervolgens een uitstekende indruk en brak de muur van Salvatore Sirigu."

"Hij koos het beste moment en de beste wedstrijd uit om zijn eerste doelpunt in de te maken."