'Italiaanse grootmachten gaan strijd aan om begeerde Bergwijn'

Steven Bergwijn wordt begeerd door een groot aantal Europese grootmachten en ook in Italië staat de aanvaller van PSV er naar verluidt goed op.

La Gazzetta dello Sport meldt zaterdag namelijk dat de international van het in de serieuze belangstelling staat van zowel als .



Bergwijn kent met twaalf doelpunten en dertien assists in 33 officiële wedstrijden een uitstekend seizoen bij en dat is ook in Italië niet onopgemerkt gebleven. De 21-jarige buitenspeler heeft zich in de kijker gespeeld bij AC Milan en Inter en met name de interesse van eerstgenoemde club zou serieus zijn. Milan is naar verluidt ontevreden over de manier waarop de linksbuitenpositie op dit moment wordt ingevuld en ziet in Bergwijn een interessante optie.



Bergwijn heeft over belangstelling niet te klagen, want behalve de twee topclubs uit Milaan zouden ook en wel heil zien in zijn komst. In een eerder stadium werd zijn naam al in verband gebracht met een transfer naar . De Duitse recordkampioen is voor volgend seizoen op zoek naar opvolgers van Arjen Robben en Franck Ribéry.



Bergwijn heeft bij PSV nog een contract dat doorloopt tot de zomer van 2022. De viervoudig Oranje-international zou door de Eindhovense club op ongeveer veertig miljoen euro getaxeerd worden, zo meldt La Gazzetta dello Sport . Memphis Depay is op dit moment met een transfersom van 34 miljoen euro nu nog de duurste uitgaande transfer aller tijden van PSV.