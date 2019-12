Italiaanse clubs laten niets heel van Corriere dello Sport vanwege bizarre cover

De voorpagina van Corriere dello Sport houdt de gemoederen bezig in de Serie A.

Op de cover sieren Romelu Lukaku en Chris Smalling, met als onderschrift 'Black Friday' als verwijzing naar het duel tussen en van vrijdagavond. Beide clubs spreken schande van de actie van de Italiaanse krant en ook en snappen niets van deze keuze.

"Voetbal is passie, cultuur en broederschap. Wij zijn tegen elke vorm van discrimimatie en zullen dat standpunt ook altijd innemen", schrijft Inter donderdag in een statement op Twitter.

AC Milan gaat met zijn verklaring nog een stapje verder. "Dergelijke onwetendheid over racisme is totaal onacceptabel. We zullen over dit onderwerp dan ook nooit zwijgen."

Roma vindt het eveneens onbegrijpelijk dat Corriere dello Sport voor een dergelijke krantenkop kiest en Fiorentina is zelfs 'sprakeloos'. De clubs in de verzetten zich al enige tijd gezamenlijk tegen racisme op de Italiaanse voetbalvelden. In een open brief werd het probleem met racisme in de Italiaanse voetbalwereld nog maar eens aangekaart.

"We moeten erkennen dat we een serieus probleem hebben met racisme. Een probleem waar we de afgelopen jaren te weinig tegen hebben gedaan", zo schrijven de Italiaanse clubs in de brief. "De beelden van spelers die racistisch worden bejegend in het Italiaanse voetbal zijn dit seizoen door de hele wereld bekeken en besproken, tot schaamte van ons allemaal."

"Niemand zou ooit slachtoffer mogen zijn van racisme, binnen of buiten het voetbal, en we kunnen er niet langer over zwijgen of wachten tot het op magische wijze verdwijnt", aldus de twintig clubs in de Serie A.

Brescia-aanvaller Mario Balotelli werd dit seizoen meer dan eens racistisch bejegend tijdens wedstrijden in competitieverband en hetzelfde overkwam Moise Kean, thans in dienst van , afgelopen seizoen als speler van .