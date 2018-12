'Italiaans paspoort levert Magallán en Ajax groot voordeel op'

Lisandro Magallán gaat Boca Juniors definitief inruilen voor Ajax. In navolging van Argentijnse media maakt nu ook De Telegraaf melding van een deal.

De 25-jarige verdediger kost Ajax acht miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen nog met een miljoen euro kan oplopen. De mandekker zal na de winterstop aansluiten bij de selectie van Erik ten Hag, stellen de media, al hebben de clubs nog geen officiële uitlatingen gedaan.

Ajax zit al geruime tijd achter de diensten van Magallán aan. Afgelopen zomer leek een overstap dichtbij, maar Boca Juniors liet hem destijds niet gaan. De enkelvoudig Argentijns international was al akkoord met Ajax over een contract tot medio 2023 en had zelfs de medische keuring al met succes doorstaan. Nadat de deal afketste bleef directeur spelersbeleid Marc Overmars in contact met Magallán, met een winterse transfer als gevolg.



De afronding van de transfer van Magallán, die vorige week zondag nog met Boca Juniors in het Santiago Bernabéu de finale van de Copa Libertadores verloor, is volgens de krant een kwestie van tijd. Het papierwerk wordt in orde gemaakt en het is de bedoeling dat de aankoop na de winterstop met zijn nieuwe ploeggenoten meereist naar Orlando. Ajax gaat tussen 5 en 12 januari op trainingskamp in de Verenigde Staten, waar het deelneemt aan de Florida Cup. Naar alle waarschijnlijkheid reist ook nieuwkomer Lassina Traoré met Ajax mee naar Florida.



Magallán beschikt over een Italiaans paspoort en dat is een voordeel voor hem en zijn nieuwe club. De verdediger hoeft zodoende niet lang te wachten op een werkvergunning. Hij is direct na de winterstop speelgerechtigd en dat komt Ajax goed uit. De Amsterdammers zullen het in de Champions League namelijk minimaal een wedstrijd doen zonder Maximilian Wöber vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Bayern München.