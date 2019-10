Issa Kallon verdubbelt productie uit 68 wedstrijden in één grandioos optreden

SC Cambuur gaat na vrijdagavond alleen aan kop in de Keuken Kampioen Divisie.

De Friezen vernederden met 5-1, mede door vier doelpunten van Issa Kallon, die hiervoor in 68 duels voor Cambuur nog maar 2 keer had gescoord.

, dat evenveel punten had als Cambuur, remiseerde met 2-2 bij en staat nu op twee punten achterstand. en volgen met drie punten achterstand op NAC. Jong verloor met 3-2 van Jong .

- TOP Oss 5-1

Voor eigen publiek had Cambuur nog geen tien minuten nodig om de score te openen. Kallon brak de ban met een knap afstandsschot en maakte zijn eerste treffer van het seizoen. Robin Maulun liet een paar minuten later een grote mogelijkheid liggen om de marge te verdubbelen. Cambuur was op jacht naar meer en dwong Oss terug op de eigen helft, maar de bezoekers hielden de ruimtes achterin kwijt.

Tot grote opluchting bij de bezoekers leidde een scrimmage in het slot van de eerste helft niet tot de 2-0. Die viel alsnog in de blessuretijd van de eerste helft, door toedoen van Robert Mühren, die profiteerde van een enorme verdedigende fout bij Oss. In het tweede bedrijf prikte Kallon nog drie doelpunten binnen en nam Lars Huten de eretreffer voor zijn rekening.



FC Eindhoven - NAC Breda 2-2

In de openingsfase was het NAC dat het meest nadrukkelijk zocht naar het openingsdoelpunt. Tot veel gevaar leidde dat echter niet. Eindhoven zag zelf mogelijkheid om zich gaandeweg de eerste helft wat meer te begeven op de vijandelijke helft, ook zonder grote kansen te creëren. De tweede helft was wat dat betreft een stuk aantrekkelijker. Eindhoven zocht meteen de aanval en kwam op voorsprong via Joey Seegers, die Nick Olij kansloos liet met een venijnig schot in de kruising.

Na een grote kans voor Marcelo Lopes op de 2-0 was het raak aan de andere kant, toen Sydney van Hooijdonk doelman Ruud Swinkels kansloos liet. Beide keepers verrichten daarna nog een redding, alvorens Samy Bourard uit de draai zorgde voor de 2-1. NAC leek een dure nederlaag te gaan leiden, maar Roger Riera redde de meubelen.



Jong AZ - Jong Ajax 3-2

Ajax leek goed te beginnen aan de wedstrijd, maar AZ liet die goede fase niet te lang duren. Na een vroege uitbraak, die volgde op balverlies van Kik Pierie, trof Mohamed Taabouni de paal; even daarna opende AZ de score via een inzet van Thijs Oosting in de korte hoek. Pierie speelde geen gelukkige wedstrijd en werd al na een halfuur gewisseld, al leek dat te maken te hebben met fysieke klachten bij de verdediger. Niet lang na de wissel verdubbelde AZ de marge: in de counter bereidde Oosting een treffer van Des Kunst voor.

Ajax deed voetballend niet onder voor AZ en wist de achterstand voor de rust nog te verkleinen: Noa Lang vond Lassina Traoré, die er 2-1 van maakte. Een paar minuten na de pauze maakte Kunst echter zijn tweede doelpunt van de avond. Het werd een aantrekkelijke tweede helft, waarin AZ de paal nog trof en Kühn de eindstand op 3-2 bepaalde met een schot in de verre hoek.



Jong - De Graafschap 2-2

De thuisploeg kon met een 1-0 voorsprong de kleedkamer opzoeken dankzij Jonas Arweiler. Ted van de Pavert beging een overtreding in het strafschopgebied, waarna Arweiler vanaf elf meter het net mocht vinden: 1-0. De Graafschap had mogelijkheden om eveneens tot scoren te komen, maar Fabian de Keijzer hoefde geen goal te incasseren. De Doetinchemmers wisten na de thee wel op gelijke hoogte te komen.

Mohamed Hamdaoui schoot feilloos raak en liet De Keijzer kansloos: 1-1. In de absolute slotfase wisten de Domstedelingen alsnog de voorsprong te pakken met een heerlijk schot van Arweiler, maar in extremis maakte De Graafschap nog de 2-2 met een bekeken schot van Branco van den Boomen.



- Excelsior 0-0

Excelsior was de favoriet bij dit treffen, aangezien de Rotterdammers bovenin de meedoet, terwijl MVV onderin de ranglijst is terug te vinden. De Kralingers kregen in de eerste helft echter veel kansen tegen te verwerken, terwijl de bezoekers slechts af en toe gevaarlijk waren.

Door de tweede gele kaart van Shermar Martina kon Excelsior met een man meer op zoek naar de winst, maar MVV hield stand. Ahmad Mendes Moreira was nog het dichtst bij de 0-1, maar de middenvelder trof de paal.



- 3-0

Halverwege de eerste helft greep Go Ahead, dat de voorgaande vier wedstrijden allemaal gelijkspeelde, de leiding. Na een corner van Richard van der Venne kopte Elmo Lieftink raak in de verre hoek. Al gauw kreeg Martijn Berden een gouden mogelijkheid op de 2-0, maar hij raakte de bal verkeerd en schoot uit kansrijke positie over. Bij een andere kans, uit de draai, was Berden evenmin succesvol.

In de tweede helft hoefde Go Ahead niet lang te wachten op de margeverdubbeling: Maecky Ngombo knikte de 2-0 binnen uit een voorzet van Jaroslav Navrátil. Ook Berden zette zijn naam op het scoreformulier. Het vierde doelpunt hing in de lucht, maar kwam er ondanks een reeks aan kansen niet voor Go Ahead.



- FC 1-0

In een weinig enerverende eerste helft mocht Telstar na 45 minuten met een voorsprong rusten. Een razendsnel doelpunt bracht Almere City in de problemen. Reda Kharchouch bracht zijn team rap op 1-0, maar daarna kon de thuisploeg niet doordrukken. Het bezoek uit Almere had meerdere kansen om op 1-1 te komen, maar ondanks onder meer een scrimmage kon de uitploeg geen doelpunt produceren, mede door het puike keeperswerk van Anthony Swolfs. Na negentig minuten spelen haalde het thuispubliek opgelucht adem met een nipte 1-0 zege.



- Jong 1-0

In het eerste gedeelte van de eerste helft vielen er weinig mogelijkheden te noteren, maar in de loop van de wedstrijd kwam NEC tot goede kansen. Onder anderen Jonathan Okita en Josef Kvida konden hun team op voorsprong zetten, maar Jong PSV hield stand, mede door toedoen van doelman Mike van de Meulenhof. Na de onderbreking kwam NEC alsnog op 1-0, aangezien Zian Flemming een mooie aanval goed kon afronden. In de slotfase kregen de Nijmegenaren grote kansen om de voorsprong verder uit te breiden, maar het bleef uiteindelijk bij een nipte zege.



- Kerkrade 0-0

Den Bosch begon zwak aan het seizoen, maar pakte acht punten uit de laatste vier duels van de interlandperiode. De ploeg van Erik van der Ven hoopte die vorm door te trekken tegen Roda JC. In de negende minuut kwam de gastheer al bijna op voorsprong: na een prachtige steekpass van Paco van Moorsel stuitte Ryan Trotman op doelman Tom Muyters.

In de rebound trof Trotman bovendien de paal. Zelf tikte Van Moorsel van dichtbij over na een corner van Alexander Laukart. Na een klein uur mikte Trotman uit kansrijke positie voorlangs, terwijl Roda JC aan de overzijde de paal trof en doelman Wouter van der Steen moest ingrijpen. Het spel ging op en neer, maar doelpunten vielen er niet.



- 0-2

Dordrecht kwam na zeventien minuten met de schrik vrij, toen Tibeau Swinnen van afstand op de lat schoot. Het was het eerste serieuze doelgevaar van de wedstrijd. Daarna meldde Dordrecht zich: Anass Achahbar schoot net naast na voorbereidend werk van Jari Schuurman. Thomas Schalekamp en Renny Smith hadden het vizier niet op scherp staan bij goede kansen en doelman Stijn van Gassel lette goed op.

De grootste kans tot dan toe was na 47 minuten voor Savvas Mourgas: vanaf de rand van het strafschopgebied dwong hij Van Gassel tot een knappe redding. Het was een zeer belangrijke ingreep, want later in de tweede helft trok Helmond Sport de wedstrijd naar zich toe. Een treffer van Dean Koolhof telde ondanks een luchtje van buitenspel en Thomas Kok zorgde met een eigen doelpunt voor de 0-2. Helmond won voor het eerst sinds 9 maart 2018 weer een uitwedstrijd.