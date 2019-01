Isimat verlaat trainingskamp om transfer naar Turkije af te ronden

Nicolas Isimat-Mirin vervolgt zijn carrière waarschijnlijk bij Besiktas. Dat meldt zijn club PSV zaterdagavond.

De Eindhovenaren werken mee aan een transfer en Isimat-Mirin heeft daarom toestemming gekregen om het trainingskamp te verlaten. PSV bereidt zich momenteel in Qatar voor op de tweede seizoenshelft. De koploper van de Eredivisie bevestigt ook dat het om onderhandelingen met Besiktas gaat.



Nicolas Isimat-Mirin staat sinds juni 2015 onder contract bij PSV, dat hem toen al een jaar van AS Monaco had gehuurd. De Monegasken ontvingen 2,4 miljoen euro voor de Fransman. In ruim vier jaar tijd speelde de 27-jarige verdediger 130 wedstrijden in het eerste elftal van PSV. De vorige seizoenen onder leiding van Phillip Cocu was hij basisspeler.



Toen Mark van Bommel echter trainer werd in Eindhoven, belandde Isimat-Mirin op de bank. "Ik vind dat Isimat het niet verdient om te spelen. Hij valt me tegen", zei Van Bommel vorige maand. "Wij vragen in onze speelwijze bepaalde dingen van spelers en die brengt hij gewoon niet. Trent Sainsbury doet dat beter."PSV, dat in de Eredivisie nog steeds twee punten voorsprong heeft op Ajax, hervat de competitie over twee weken tegen FC Emmen (zondag, uit). De selectie verblijft nog tot zaterdag 12 januari in Doha, waar een dag eerder een oefenwedstrijd wordt gespeeld tegen Club Brugge.