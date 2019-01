Isimat-Mirin zwaait PSV uit: "Het was de beste tijd uit mijn loopbaan"

Nicolas Isimat-Mirin heeft zondag zijn overstap van PSV naar Besiktas afgerond. De Fransman neemt met pijn in het hart afscheid van de Eindhovenaren.

De 27-jarige Isimat-Mirin werd in het seizoen 2014/15 door PSV gehuurd van AS Monaco, om een jaar later voor circa 2,4 miljoen euro definitief de overstap te maken. Hij werd drie keer landskampioen met PSV en won tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Dit seizoen speelde hij onder trainer Mark van Bommel een bijrol en mocht hij uitkijken naar een nieuwe club.

Besiktas had volgens Turkse media al langer interesse in de voormalig jeugdinternational en zondag werd de overstap afgerond. Naar verluidt telt de club uit Istanbul 350.000 euro neer om zijn aflopende contract af te kopen. "Een beroemde club in Turkije. Ze lieten merken dat ze me graag wilden hebben", aldus de verdediger tegenover PSV TV . "Voor mij is het zeer interessant en een goed moment om in de winterstop over te stappen. Ik kijk erg uit naar deze club en ben zeer gemotiveerd om mezelf te laten zien." Besiktas maakte niet bekend voor hoeveel seizoenen de aankoop heeft getekend, maar hij zou tot medio 2022 vastliggen.



Isimat-Mirin kijkt met een goed en dankbaar gevoel terug op zijn tijd bij PSV. "Het was de beste tijd uit mijn loopbaan, om bij PSV te spelen en in Nederland te zijn. Ik heb hier mijn familie opgebouwd, maar zeker ook mijn palmares. We hebben veel prijzen gewonnen en ook veel belangrijke wedstrijden gespeeld", klinkt het. "Ik heb een geweldige tijd gehad met fijne vrienden, die eerst ploeggenoten waren, maar echte vrienden zijn geworden. Ook dankzij de fans heb ik een geweldige tijd gehad in Nederland."