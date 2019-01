'Isimat-Mirin breekt trainingskamp mogelijk af voor transfer'

Nicolas Isimat-Mirin is vrijdag met PSV afgereisd naar Doha.

De club uit Eindhoven belegt in Qatar een trainingskamp, maar het is niet ondenkbaar dat Isimat-Mirin het kamp afbreekt om een contract te tekenen in Turkije. Turkse media melden namelijk dat hij nog altijd hoog op het lijstje van Besiktas staat.

Televisiezender NTV meldt dat trainer Senol Günes groen licht heeft gegeven voor de komst van de 27-jarige centrale verdediger. Besiktas kan zodoende de onderhandelingen met PSV beginnen. Isimat-Mirin ligt nu nog tot medio 2020 vast in Eindhoven, maar het is geen geheim dat hij mag vertrekken.



De voormalig jeugdinternational van Frankrijk zei eind december nog tegen FOX Sports niet bezig te zijn met een transfer: “Ik focus mij gewoon op PSV. Ik ben de club erg dankbaar en we zullen zien wat het beste voor mij en de club is. We gaan praten met John de Jong en Toon Gerbrands en zullen een goed gesprek voeren.”



Isimat-Mirin speelde voor US Roissy-en-Brie, INF Clairefontaine en Stade Rennes alvorens hij de overstap maakte naar Valenciennes. Bij die club maakte hij ook zijn debuut in het betaald voetbal. Isimat-Mirin transfereerde in 2013 voor vier miljoen euro naar AS Monaco en ging een jaar later naar PSV. Hij speelde tot dusverre 130 wedstrijden in het eerste elftal van PSV.