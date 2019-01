Isco verpietert op de bank: "Er zit niets persoonlijks achter"

Real Madrid boekte zondag een 1-2 zege op Real Betis, maar Isco droeg daar niet aan bij.

Trainer Santiago Solari voerde drie wissels door en gaf Dani Ceballos, Brahim Díaz en Cristo de voorkeur boven Isco, waardoor laatstgenoemde negentig minuten op de bank bleef zitten. Daar moet echter niets achter worden gezocht, zegt Solari.

"We hebben een serieuze wedstrijd gespeeld. We zijn wie we zijn en we vormen allemaal een team. Ons team bestaat uit hen die spelen en hen die niet spelen. Daar is niets persoonlijks aan", zo wordt de coach geciteerd door diverse Spaanse media.



"De selectie is hoe die is en we doen allemaal ons best. Ik ook, als coach. Iedereen kan spelen, want iedereen maakt deel uit van de selectie", aldus Solari. De 26-jarige Isco speelt sinds de zomer van 2013 voor Real Madrid; hij kwam toen voor ongeveer dertig miljoen euro over van Málaga.



De Spaans international is zijn basisplaats dit seizoen niet zeker, want hij deed 'slechts' 21 keer mee in het eerste en daarin was hij goed voor vier doelpunten en een assist. Real heeft onder Solari overigens al zijn zes wedstrijden gewonnen waarin Isco niet meedeed. Van de elf keer dat Isco wel meedeed onder Solari, werden zeven wedstrijden gewonnen.