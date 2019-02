Isco reageert: "Als je niet dezelfde kansen krijgt, verandert alles"

Het lijkt niet meer goed te komen tussen Isco en Santiago Solari, trainer van Real Madrid.

Oud-voetballer Rubén de la Red liet donderdag in gesprek met Spaanse media weten dat Real Madrid op niemand wacht, toen hij een vraag kreeg over de situatie van Isco. "Elke voetballer in de selectie van Real is heel goed. Degene die niet op zijn best is, wordt overlopen door zijn ploeggenoten", claimde de voormalig middenvelder.



Enkele uren na de uitlatingen van De la Red, die in november 2010 op 25-jarige leeftijd vanwege hartproblemen een punt achter zijn loopbaan moest zetten, gebruikte Isco zijn Twitter-account om antwoord te geven. "Ik ben het volledig met De la Red eens, maar als je niet dezelfde kansen krijgt, verandert alles. Ik blijf hard werken en hard strijden in afwachting van de kansen. Hala Madrid!", benadrukte Isco.



Spaanse media zetten vraagtekens bij de uitspraken van Isco, nota bene in een belangrijke periode voor Real Madrid. De Spaanse topclub hoopt zich ten koste van Barcelona voor de finale van de Copa del Rey te plaatsen, kan zich via zeges op Atlético Madrid en Barcelona mogelijk weer terug in de strijd om de landstitel vechten en tussendoor wacht Ajax in de achtste finales van de Champions League.



De relatie tussen Isco en Solari is naar verluidt verre van goed, afgezien van het feit dat de middenvelder niet in het systeem van de coach past. De manier van trainen van de Spaans international zou Solari een doorn in het oog zijn. De eerste breuk ontstond in het uitduel met Eibar, toen Isco bij een 3-0 achterstand in de 63e minuut het veld mocht betreden. Nadien werd gesuggereerd dat de twee een akkefietje in de spelersbus hadden gehad. In het daaropvolgende duel, tegen AS Roma, zat hij op de tribune.



De onderlinge relatie is sindsdien bijzonder stroef. In het stadion van Leganés werd Isco in de 68ste minuut naar de kant gehaald en keurden beiden elkaar geen blik waardig. In de daaropvolgende zes duels stond Isco slechts 37 minuten binnen de lijnen. In totaal verscheen Isco onder Solari in slechts drie van de 24 duels aan het startsignaal en in alle gevallen ging het om relatief onbelangrijke duels: het weerzien met Melilla in de Copa del Rey, het Champions League-duel met CSKA Moskou en de return tegen Leganés in de Copa del Rey. De statistieken zijn veelzeggend: liefst twintig spelers maakten meer minuten onder Solari dan Isco, die maar 514 minuten (23,7 procent van de wedstrijden) in actie mocht komen.