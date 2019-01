Isco dreigt ook plek in Spaanse selectie kwijt te raken

De middenvelder krijgt amper speeltijd bij Real Madrid en dat kan hem zijn plek in de nationale selectie kosten, aldus de balende bondscoach.

Luis Enrique weigert te garanderen dat zijn oogappel Isco een plekje gaat krijgen bij de volgende uitverkiezing. De afgelopen jaren was Isco er altijd bij, maar bij zijn club is het allemaal niet om over naar huis te schrijven.

Sinds het vertrek van trainer Julen Lopetegui kreeg hij niet eenmaal een basisplaats van de nieuwe oefenmeester Santiago Solari. Verder dan invalbeurten komt de creatieveling niet en afgelopen zondag mocht hij zelfs niet eens van de bank afkomen tegen Espanyol (4-2 winst).

Volgens geruchten wil Isco tot het einde van het seizoen afwachten of hij de club verlaat of trouw blijft. Veel lijkt daarbij af te hangen van het al dan niet aanblijven van Solari, maar de status bij de nationale ploeg staat al eerder op het spel voor de 26-jarige Spanjaard. In maart begint men al aan de kwalificatie voor het EK van 2020.

"Er zijn nog twee maanden te spelen voor ik moet kiezen, maar ik zou graag zien dat hij meer minuten krijgen. Dat wens ik voor alle spelers van de nationale ploeg die nu niet zo veel spelen, maar zo werkt het voetbal", aldus de sippende bondscoach.

Toch ziet de keuzeheer ook goede dingen gebeuren bij Real Madrid. Sergio Ramos maakte als centrale verdediger al vijf goals en dat maakt indruk op Luis Enrique. "Hij is niet alleen een centrumverdediger. Hij is ook een middenvelder of een spits. Wat je maar wilt, hij is het. Zijn niveau is ontzettend hoog en zijn scoringsdrift is ongelooflijk voor een verdediger."