Isco - de tikkende tijdbom van Real Madrid

De Champions League-winnaar wil de Spanjaard graag houden, maar een transfer lijkt onvermijdelijk als de situatie blijft verslechteren.

Isco's situatie in de Spaanse hoofdstad is als een tikkende tijdbom en Real Madrid zal de aanvallende middenvelder moeten verkopen als er niks verandert, weet Goal.



De 26-jarige international heeft het moeilijk in Madrid sinds Santiago Solari eerder dit seizoen de ontslagen Julen Lopetegui opvolgde.



Eén van de problemen voor Isco is zijn plaats in Solari's 4-3-3-systeem. In die formatie probeert Real wat directer te voetballen dan Isco gewend is. Real staat echter volledig achter de tactische keuze van de coach en men gelooft dat Isco zich moet aanpassen en beter moet gaan spelen als hij meer speeltijd wil krijgen.



Isco is daardoor nogal gefrustreerd geraakt in Bernabéu. Terwijl hij eerder nog basisspeler was, heeft hij onder Solari pas 210 van de mogelijke 810 minuten meegespeeld.



In september ging Isco onder het mes vanwege een blindedarmontsteking, maar op verzoek van de toenmalige coach Lopetegui maakte hij zijn rentree voordat hij weer helemaal fit was.



Vorig jaar zei de spelmaker tegen Marca: "Ik ben niet gek. Als ik bij Ancelotti, Benítez en Zidane geen basisplek heb, dan is het mijn fout." De club vreest echter dat een dergelijke houding momenteel ontbreekt. Isco is geïrriteerd over zijn bijrol bij zijn club, terwijl hij ondertussen onmisbaar wordt geacht bij de Spaanse nationale ploeg.



Isco en zijn vertegenwoordigers zijn ook gekwetst door de geruchten en beschuldigingen dat hij te zwaar zou zijn. Ze vinden dat de Spanjaard in de media te hard wordt aangepakt.



De andere spelers van Real Madrid staan ergens tussen de betrokken partijen in. Ze respecteren Solari, maar ze hebben oom empathie voor hun teamgenoot. Goal begrijpt dat in elk geval een deel van de spelersgroep vindt dat hard werken de enige oplossing is en dat interne problemen privé moeten worden gehouden.



Real Madrid ziet Isco nog steeds als een belangrijke speler in de succesvolle recente historie, maar ook als deel van de toekomst. Sinds hij in 2013 werd overgenomen van Málaga, wonnen Los Blancos onder meer La Liga en vier keer de Champions League.



Bij clubpresident Florentino Perez neemt de ontgoocheling ondertussen toe.



TVE claimt dat Isco en zijn zaakwaarnemers om een gesprek met Perez hebben gevraagd om hun onvrede over de huidige situatie te bespreken. Aan dat verzoek werd blijkbaar geen gehoor gegeven.



Bronnen binnen de club hebben bovendien aan Goal verteld dat Perez en het Real-bestuur niet te spreken zijn over de gebaren die Isco richting het thuispubliek maakte tijdens de verloren wedstrijd tegen CSKA Moskou (0-3).

Hoewel het incident publiekelijk werd gebagatelliseerd, gelooft het bestuur in werkelijkheid dat de reactie van de speler onnodig was en dat hij probeert om het vuur te blussen met benzine.



Ondanks alle problemen rondom Isco en zijn situatie bij de club, wil Real nog steeds dat de storm gaat liggen en dat de speler wil blijven.



Mocht hij in januari of komende zomer echter willen vertrekken, dan is de Spaanse grootmacht voorbereid om hem los te laten. Men wil dan wel dat Isco publiekelijk verklaart dat hij weg wil.



Op dit moment heeft Isco een afkoopsom van maar liefst 700 miljoen euro in zijn contract staan. Die verbintenis die hij vorig jaar ondertekende verloopt pas in 2022. Tot die contractverlenging werd de Spanjaard gelinkt aan onder meer Barcelona en meerdere clubs uit de Premier League.



Goal kan melden dat Manchester City waarschijnlijk niet zal proberen om Isco te halen, aangezien de Engelse kampioen afgelopen zomer ook geen interesse toonde. Hij is niet het type nummer 8 waar Pep Guardiola naar op zoek is. En een vleugelspeler van het type Raheem Sterling of Leroy Sané is Isco ook niet.



Dat gezegd hebbende, mocht City toch belangstelling hebben, dan zal Real wellicht proberen om Brahim Díaz bij de deal te betrekken. De 19-jarige aanvaller staat al klaar om vanuit Manchester te verhuizen naar Madrid.



Juventus is ondertussen ook al genoemd als eventuele geïnteresseerde partij, terwijl diverse Premier League-clubs de ontwikkelingen ook goed in de gaten zullen houden.