Isco: "Als je niet dezelfde kansen krijgt als de rest, liggen de zaken anders"

Real Madrid lijkt in de afgelopen weken de weg naar boven weer te hebben gevonden.

Isco speelt echter slechts een beperkte rol in de opleving van de Koninklijke , aangezien hij onder trainer Santiago Solari maar mondjesmaat aan spelen toe komt. De 36-voudig Spaans international is echter van mening dat de trainer hem niet op dezelfde manier behandeld als hij omgaat met de rest van de selectie.

Isco's uitspraken komen na opmerkingen van Rubén de la Red. De voormalige middenvelder van Real Madrid liet zich onlangs bij ESPN uit over het gebrek aan speeltijd van zijn landgenoot: "Real Madrid wacht op niemand. Alle spelers in de selectie zijn enorm goed. Eenieder die er niet klaar voor is, wordt gepasseerd door zijn ploeggenoten. Madrid is er enorm op vooruitgegaan sinds Solari het over heeft genomen."



Isco reageerde via social media op de uitspraken van De la Red: "Ik ben het compleet met hem eens, maar de zaken liggen toch wat anders als je niet dezelfde kansen krijgt als je ploeggenoten. Ik blijf echter werken en strijden in de hoop dat ze alsnog zullen komen. Hala Madrid!" , was de respons van de Spanjaard.



Die nieuwe kans lijkt er voor Isco overigens hoe dan ook niet in de stadsderby tegen Atlético Madrid te komen. Verschillende Spaanse media melden vrijdagmiddag dat de spelmaker de eerder op de dag afgewerkte training moest staken vanwege een rugblessure en zaterdag waarschijnlijk niet eens op de bank zal zitten in het Wanda Metropolitano.