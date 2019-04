Isak verpulvert statistieken van Zlatan: "Hij is vrij compleet"

Alexander Isak wordt 'de nieuwe Zlatan Ibrahimovic' genoemd en zijn start in de Eredivisie is nog beter dan die van zijn illustere voorganger.

De Zweedse huurling van maakte afgelopen weekend een hattrick en dinsdag scoorde hij twee keer tegen (3-4 winst). Isak staat daardoor na tien competitieduels voor al op tien doelpunten en drie assists. Voor dat doelpuntenaantal had Ibrahimovic bij liefst 38 duels nodig.



Zelf verbaast hij zich niet over zijn glorieuze start als speler van Willem II, . "Nee, ik ken mijn kwaliteiten. We kunnen grote dingen laten zien met Willem II", zo verzekert Isak in gesprek met de NOS . "Het team speelt goed. De pass van Pol Llonch bij de 0-1 was bijvoorbeeld beter dan mijn afronding."



"Ja, hij kan lekker voetballen. Hij heeft heel veel. Individuele actie, snelheid en hij scoort. Hij is vrij compleet", erkende trainer Adrie Koster, die niet had gedacht dat Isak meteen al zo veel zou scoren. "Dat had ik ook niet verwacht, maar bij ons krijgt hij de kans om zijn kwaliteiten te etaleren en zich door te ontwikkelen."



"Als wij de bal in bezit hebben weten we dat we voorin heel veel klasse hebben. Dat hebben we laten zien", vertelde Vurnon Anita aan het Brabants Dagblad . "In trainingen zie je al dat hij heel veel kwaliteiten heeft. Hij is nog jong, maar hij laat het nu al zien."



Isak groeide afgelopen weekeinde uit tot de eerste voetballer ooit die driemaal een strafschop in één -duel benutte. Het is de 19-jarige aanvaller om het even hoe hij scoort. "Dat maakt mij niet uit. Een goal is een goal. Over drie maanden weet niemand meer hoe die tot stand kwamen."