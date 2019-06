Isak kan op Spaanse belangstelling rekenen

Alexander Isak maakte het afgelopen half jaar indruk bij Willem II en dat is ook het Spaanse Real Sociedad opgevallen.

Roberto Olabe, directeur voetbalzaken bij Sociedad, vertelt aan Marca dat hij erg gecharmeerd is van Isak. "Hij is een speler die we al langer volgen. Een jonge speler met veel potentie, die het moet hebben van zijn snelheid en zijn inzicht." Olabe wilde niet ingaan op de vraag of er al onderhandelingen gaande zijn.



Isak werd de tweede helft van afgelopen seizoen door verhuurd aan . In zestien Eredivisieduels voor de Tricolores was de 19-jarige Zweed goed voor maar liefst dertien doelpunten en zes assists. Zijn contract in Dortmund loopt nog door tot medio 2022, waardoor geïnteresseerde clubs een flinke transfersom zouden moeten betalen.



Vrijdagavond was Isak nog trefzeker in de EK-kwalificatiewedstrijd van Zweden tegen Malta. Als invaller had de lange spits amper dertien minuten nodig om de eindstand in Stockholm op 3-0 te bepalen. In januari 2017 schreef het talent al zijn eerste interlanddoelpunt op zijn naam, in een oefenduel met Slowakije. Met 17 jaar en 113 dagen werd hij toen de jongste doelpuntenmaker ooit in de nationale ploeg.



"Dit betekent veel voor mij. De steun die ik vandaag kreeg, heb ik nog nooit gehad. Ze schreeuwden mijn naam en juichten toen ik inviel. Het is geweldig om mee te maken", reageerde Isak na zijn treffer tegen Malta volgens Expressen. Maandag hoopt hij in de uitwedstrijd tegen Spanje op een basisplek. "Dat is niet aan mij, maar ik hoop op het beste. Ik voel dat ik een goede kans maak."