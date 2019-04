Isak bekent: "Ik houd van de manier waarop Ajax speelt"

Alexander Isak baalt van de thuisnederlaag van Willem II tegen PSV. De derby ging donderdagavond met 0-3 verloren.

"Ze hebben twee keer uit het niets gescoord en dat brak ons op", legt de spits van uit in gesprek met Veronica Inside.



Voor Willem II kan nu het vizier nu op de bekerfinale, waarin op 5 mei in De Kuip de tegenstander is. "Natuurlijk kijk ik daarnaar uit. Het wordt een mooie wedstrijd. We hebben nog anderhalve week over. We moeten deze wedstrijd tegen achter ons laten en ons voorbereiden op die wedstrijd. We gaan erin om de wedstrijd te winnen. Dat zijn mijn verwachtingen. Meer kan ik er niet echt over zeggen", stelt de van gehuurde spits.



"Als we hen onder druk krijgen en we onze wedstrijd kunnen spelen, ga ik mijn kansen krijgen. Dan is het aan mij om gefocust te zijn", vervolgt Isak. Hij krijgt vervolgens de vraag of Ajax bij hem zou passen. "Ik vind dat ze goed voetbal spelen en ik houd van de manier waarop ze spelen. Het voetbal past bij me. Maar nu spelen we tegen ze en ik hoop dat het een goede wedstrijd zal worden."



"Ik ben niet de nieuwe Zlatan, ik ben gewoon mezelf. Die vergelijking zit me niet echt dwars, maar ik heb eerder gezegd dat ik mezelf niet zo zie. Dat kan ik blijven zeggen", besluit Isak. De spits was in vijftien officiële wedstrijden voor Willem II goed voor dertien doelpunten en vier assists. Willem II sluit het seizoen na de bekerfinale af met wedstrijden tegen (thuis) en (uit).