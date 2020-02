Isaac Lihadji: contractrebel van Marseille op weg naar wereldtop

Manchester United, Barcelona en Arsenal worden in verband gebracht met de 17-jarige, die komende zomer transfervrij kan overstappen.

Het 'Jadon Sancho effect' begint de kop op te steken in de voetbalwereld en dat is iets waar alle jeugdopleidingen mee moeten zien te dealen.

Sinds de jongeling achter zich liet om te excelleren bij , wegen jonge spelers van over de hele wereld hun opties af voordat ze hun debuut maken in het profvoetbal.

Vermoedelijk gaan er de komende jaren veel meer jonge talenten transfervrij overstappen, waardoor clubs na veel moeite enkel een opleidingsvergoeding ontvangen na bewezen diensten.

Zo zal het ook gaan bij Isaac Lihadji van Marseille. De 17-jarige vleugelaanvaller wordt al tijden getipt voor de wereldtop, maar zijn tijd als ploeggenoot van Kevin Strootman lijkt deze zomer alweer ten einde te komen.

Lihadji begon ooit bij Septemes-les-Vallons en daarmee trad hij in de voetsporen van niemand minder dan Zinédine Zidane, die daar ook zijn eerste stappen op een voetbalveld zette.

"Isaac had geen club, geen team. Toen we hem zagen, was hij niet anders dan anderen, zagen we niets extreem bijzonders in zijn spel op straat", memoreert Septemes-voorzitter Salah Nasri bij Actufoot.

"Dankzij de trainingen werd hij echter snel beter. Na verloop van tijd was hij beter dan al zijn ploeggenoten." Dat viel ook de scouts van op, want zij kwamen hem bezoeken in zijn schoolvakantie.

Lihadji stond op het punt om zuid-Frankrijk te verruilen voor Catalonië, maar in november 2013 gooide een zware blessure roet in het eten. Lihadji werd geschept door de keeper van de tegenstander en moest zijn transfer afblazen.

"Zonder zijn gebroken been zou hij bij Barcelona hebben gespeeld", vertelde Barcelona-scout Michael Zamora eens aan L'Equipe. "Hij droomde ervan naar Barça te gaan en moest huilen toen het niet doorging", vulde Nasri aan.

"We moesten hem echt oppeppen en uitleggen dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voor die toptransfer er alsnog zou komen. ZIjn doel is duidelijk. Isaac wil spelen bij een van de vijf grootste clubs van Europa."

Zodra hij weer fit was, kwam er inderdaad snel een overstap. Marseille wilde hem als 14-jarige inlijven en de om haar jeugdopleiding geroemde club hoefde niet lang op zijn jawoord te wachten.

Lihadji stoomde in sneltreinvaart door de jeugdteams en kreeg op 14 september 2019 zijn profdebuut aangereikt van Marseille-trainer André Villas-Boas. Hij mocht invallen tegen en twee weken later weer tegen .

"Ik weet dat mensen veel van me verwachten, maar ik moet uitkijken dat ik mezelf niet voorbij loop", zei Lihadji tegen L'Equipe. "Ik zal alles doen om de mensen trots te maken. Villas-Boas geeft me veel advies. Het is mijn doel hier een sleutelspeler te worden."

Na dat bemoedigende interview vloog hij door naar Brazilië, waar hij deel uitmaakte van het Franse Onder-17 team. De vleugelaanvaller speelde een grote rol in het bereiken van de halve finale van het WK. Hij scoorde drie goals en gaf twee assists, tot eindwinnaar Brazilië zijn ploeg een halt toeriep.

Zo'n start van het seizoen leek de perfecte opmaat om zich richting de tweede seizoenshelft onmisbaar te maken bij zijn club Marseille, maar Lihadje heeft het veld sindsdien niet meer mogen betreden.

Na zijn terugkeer uit Zuid-Amerika kwamen de gesprekken over zijn eerste profcontract op gang, maar al snel werd duidelijk dat beide partijen elkaar niet gaan vinden in de onderhandelingen.

Op 24 november zat Lihadji naast een andere jeugdspeler op de bank: Marley Ake - zeker ook getalenteerd, maar veel minder hoog aangeslagen dan Lihadji. Toch kreeg hij de voorkeur boven de contractrebel.

"Ik wacht op zijn handtekening voor ik hem weer speeltijd geef. Daarom koos ik tegen voor Marley in de laatste minuten", legde Villas-Boas uit op de persconferentie later die week.

"Ik kan nu gebruik maken van Lihadji, maar waarom? Zodat hij daarna als een betere speler terecht komt bij Monaco of ? Wat is dan ons voordeel? Ik dien de belangen van mijn club. Het is misschien op korte termijn niet de beste keuze, maar op langere termijn heeft Ake hier toekomst en Isaac niet."

Die wedstrijd tegen Toulouse is vermoedelijk de laatste keer dat Lihadji mocht ruiken aan het eerste bij Marseille. Begin januari kwam naar buiten dat de contractonderhandelingen definitief zijn beëindigd. Hij kan na dit seizoen gaan en staan waar hij wil.

"De jeugdopleiding is bij ons het hart van onze strategie. We willen alle 16- en 17-jarigen bij de club duidelijk maken dat het een geweldige kans is om te mogen spelen in de kleuren van OM", aldus Marseille-voorzitter Jacques-Henri Eyraud tegenover RMC.

"Daarom hoop ik dat deze jonge spelers hun droom, wensen, eer en respect aan deze club wijden, aan het shirt dat ze dragen. Zonder die criteria kan Olympique de Marseille geen toekomst bieden aan jonge spelers." De boodschap is duidelijk.

, , Borussia Dortmund, Tottenham en worden allemaal in verband gebracht met de vleugelaanvaller, die het liefst op rechts staat, maar ook ervaring heeft in de punt van de aanval.

Er gaan zelfs geruchten dat Barcelona mogelijk terug komt voor de speler die ze zes jaar geleden al hadden gecontracteerd als hij zijn been niet brak bij dat ongelukkige moment met de keeper.

De club die uiteindelijk met Lihadji aan de haal gaat, haalt een speciale speler binnen. Ditmaal staan zij dan aan de goede kant van het Sancho-effect, waar deze Fransman een perfect voorbeeld van is.