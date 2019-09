Is dit het slechtste Man United ooit dat in de Premier League tegen Arsenal speelt?

Sir Alex Ferguson improviseerde soms tegen The Gunners en won dan alsnog, maar dat vertrouwen is er niet in de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer.

ontvangt maandagavond met misschien wel het slechtste elftal dat in het Premier League-tijdperk tegenover de Londenaren heeft gestaan.

Sinds het ontstaan van het 'moderne voetbal' wist United de rivaal regelmatig te verslaan als hun ploeg uitgeput of inferieur leek, of zelfs allebei.

Vooral onder Sir Alex Ferguson hoefde de club niet per se een elftal vol met bepalende spelers op te stellen om een zege te behalen. In een wedstrijd tegen Arsenal in de in 2011 koos de Schot voor een bijzondere variant.

Edwin van der Sar verdedigde het doel en de defensie bestond uit Wes Brown, Chris Smalling, Nemanja Vidic en Patrice Evra. Fabio, Rafael, John O'Shea en Darron Gibson vormden het middenveld en Wayne Rooney stond met Javier Hernandez in de spits.

Fabio en Rooney wisten te scoren en United boekte een verrassend makkelijke 2-0 overwinning op het Arsenal van Arsène Wenger.

Dat Ferguson toen zeven verdedigers het veld in stuurde, waarvan drie op het middenveld, maakte geen verschil; elke speler speelde met de overtuiging dat The Mancunians zouden winnen, ongeacht de ongebruikelijke opstelling.

Na een rivaliteit van vijftien jaar had Ferguson de halsslagader van Arsenal gevonden. Ondertussen waren The Gunners onder Wenger een ploeg geworden die in alle omstandigheden te verslaan was.

De Fransman had in zijn puurste vormen zijn overtuigingen bij de club overgebracht, maar daardoor was er wel een elftal ontstaan dat fysiek niet sterk was en mentaal bijzonder zwak. Het was dan misschien geen al te beste ploeg van United, maar nog steeds wel te sterk voor Arsenal.

Het bewijst maar weer dat Ferguson het vermogen had om in zijn latere jaren zijn teams te laten geloven dat ze vrijwel iedere Engelse tegenstander konden aftroeven.

Inmiddels zijn de rollen omgedraaid. Na enkele mindere jaren en de nodige trainerswisselingen gelooft nu iedere ploeg uit de Premier League dat ze Manchester United kunnen verslaan.

De formatie van Solskjaer is verzwakt door slechte investeringen, blessures en een waardeloze vorm. Er wordt voor maandagavond waarschijnlijk een nogal scheve wedstrijdselectie gevormd.

David De Gea had in 2017 nog een belangrijk aandeel in de overwinning van United in het Emirates Stadium, maar dit is een andere De Gea.

Hoewel de Spaanse keeper zijn contract op Old Trafford heeft verlengd, deed hij dat wellicht alleen maar omdat hij weet dat in de nabije toekomst niet voor hem terugkomt. Door zijn onnodige fouten beginnen de problemen van United nu al op de eigen doellijn.

Vóór hem heeft Victor Lindelöf het moeilijk in kopduels en moet Ashley Young weer in een verdedigende rol opdraven door nieuwe lichamelijke problemen bij Luke Shaw.

Bij de voorste zes spelers worden de problemen van United echter bijna onhandelbaar.

Paul Pogba keerde midweeks terug in de wedstrijd in de tegen Rochdale, maar hij is een twijfelgeval voor maandag vanwege een enkelblessure.

Als de Franse WK-winnaar niet op tijd kan herstellen, verschijnen Nemanja Matic en Scott McTominay mogelijk allebei aan de aftrap. Ondertussen heeft Fred in ruim een jaar nog geen indruk kunnen maken en dus is het onbegrijpelijk dat United in de zomer geen extra centrale middenvelder heeft gehaald om de talenten van Pogba beter te benutten.

In de aanvalslinie is het gebrek aan kwaliteit nog groter, aangezien het niet is gelukt om vervangers voor Romelu Lukaku en Alexis Sánchez te halen.

Marcus Rashford, die door een blessure niet inzetbaar is, weet van zichzelf dat hij centraal in de spits kan spelen, maar het lukt hem niet om iedere wedstrijd aan te tonen dat hij geschikt is voor die rol.

In zijn debuutseizoen in 2015/16 presenteerde Rashford zich nog als een technisch talent dat instinctief de nodige goals maakte. Bij zijn vuurdoop in de Premier League was hij twee keer trefzeker tegen Arsenal (3-2 winst), slechts drie dagen na zijn officiële debuut in het eerste elftal in een -duel. Het lijkt nu echter wel alsof hij de basis opnieuw moet leren.

Anthony Martial is een superieure optie, maar zijn fitheid en bijdrage zijn ook niet gegarandeerd.

Lukaku en Sánchez werden terecht de deur gewezen, maar het is lachwekkend dat United de 17-jarige Mason Greenwood als aanvalsleider moet kiezen omdat er geen andere optie is, in plaats van omdat zijn talent erom vraagt.

Verbazingwekkend genoeg zal United het tegen Arsenal waarschijnlijk niet in het centrum het moeilijkst krijgen, maar op de flanken.

Daniel James is dit seizoen tot nu toe het enige lichtpuntje op een somber Old Trafford. Met Juan Mata en Jesse Lingard als enige andere opties voor de vleugels zijn er te weinig spelers die een goede eindpass kunnen geven.

Lees beneden verder

De invloed van Wenger in Noord-Londen was zo groot dat zijn DNA nog steeds in het Emirates Stadium aanwezig is. Zijn opvolger Unai Emery heeft weinig veranderd aan de grillige speelstijl van Arsenal. Het zou in dat opzicht geen verrassing zijn als United wint.

De situatie op Old Trafford is nu echter zo nijpend, dat de kans groter lijkt dat Solskjaer verder in de problemen komt.

Als dat gebeurt, verliest de Noor mogelijk de laatste steun bij zijn spelers en de fans, die maandag alleen maar op het wedstrijdformulier hoeven te kijken om te zien hoe arm Manchester United nu is.