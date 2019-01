Is Denzel Dumfries de beste rechtsback in FIFA19?

EA Sports heeft een nieuwe Squad Builder Challenge uitgebracht die jou beloont met een fantastische versie van PSV-verdediger Denzel Dumfries.

In FIFA 19 Ultimate Team zijn er veel opties beschikbaar voor de rechtsbackpositie, zoals Flashback Juanfran, FUTmas Santiago Arias en misschien wel de allerbeste optie, Kenny Lala.



EA Sports heeft nu echter een nieuwe speler aan dat rijtje toegevoegd. In de nieuwe 'Squid Builder Challenge' is namelijk een opgewaardeerde Denzel Dumfries beschikbaar.



De nieuwe SBC-competitie is uitgebracht voor Ultimate Team voor de Premier League en de Eredivisie, met nieuwe en speciale roze versies van bestaande cards.



De nieuwe kaart voor Dumfries brengt hem meteen naar het goud met een upgrade van liefst tien punten. Hij krijgt daardoor een algemene rating van 83.



Op het eerste gezicht lijkt zijn card niet heel speciaal met 90 snelheid, 80 dribbelen, 60 schieten, 82 verdedigen, 84 passing en 90 fysiek. Een kaart met 83 punten en weinig 'chemie-opties' in de Eredivisie zal veel gamers waarschijnlijk niet echt interesseren.



Maar als je eenmaal naar de in-game statistieken kijkt, realiseer je je dat Dumfries alles heeft wat je maar kan wensen: 87 acceleratie, 91 sprintsnelheid, 80 schietkracht, 99 voorzetten, 89 korte passing, 82 dribbelen, 86 staande tackle, 84, sliding tackle, 91 springen, 91 conditie, 92 kracht en driesterren-skills.



Snelheid, kracht, sterke tackles en perfecte voorzetten - deze speler kan in jouw team een beest zijn aan de rechterkant van het veld.



En Dumfries wordt nog beter als je beseft dat hij een goede band heeft met één van de gevaarlijkste spelers in FIFA 19, Hirving Lozano.

De Mexicaanse vleugelspeler is één van de snelste en meest behendige speler in het spel en hij is soms bijna niet te stoppen. Dus stel je eens voor dat je op die rechterflank nóg een speler met een geweldige snelheid en kracht kan opstellen...



Bovendien kun je Dumfries ook koppelen aan Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt - twee exceptionele centrumverdedigers.



Om de kaart van Dumfries te bemachtigen, moet je een spelersgroep creëren en samenstellen voor alle achttien clubs uit de Eredivisie.



Met een beetje research zou je die uitdaging moeten kunnen voltooien met ongeveer 130.000 coins, wat best een mooie prijs is als je daarmee één van de beste rechtsbacks uit FIFA 19 tot je beschikking krijgt.



Aangezien er in het Team van het Jaar geen echte rechtsback werd uitgebracht, is deze kaart van Dumfries zeer waardevol.