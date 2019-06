Irritatie en begrip bij Van Bommel: "Dit is niet wat je wil als trainer"

Voor PSV is dinsdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen.

De Eindhovenaren weten woensdag of FC Basel of Olympiacos volgende maand de tegenstander is in de tweede voorronde van de . Op korte termijn dus al een belangrijk tweeluik in Europees verband, terwijl Mark van Bommel nog genoeg twijfels heeft omtrent zijn selectie, want er staan mogelijk de nodige mutaties te wachten.



De transfermarkt komt behoorlijk traag op gang, weet ook de trainer van . "Dit is niet wat je wil als trainer. Natuurlijk irriteert het me dat we selectie nu nog niet op orde hebben. Maar het is helaas niet anders. Je hebt te maken met clubs, spelers en zaakwaarnemers. We zijn afhankelijk van anderen", wordt Van Bommel geciteerd door het Algemeen Dagblad.



De PSV-coach kan in ieder geval een beroep doen op Ibrahim Afellay, die een eenjarig contract in het Philips Stadion heeft ondertekend. "We hebben hem een kans gegeven om hier te revalideren, hij is een kind van de club. Hij heeft als mens ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat merk je in de gesprekken met hem. Dit is een andere Ibi dan toen ik met hem speelde. Ik denk daarom dat hij niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer een belangrijke rol kan gaan spelen."



Van Bommel kijkt ook nog even terug op de afgelopen voetbaljaargang in de . PSV mocht zichzelf lange tijd koploper noemen, maar werd in de slotfase van het seizoen alsnog ingehaald door . Keerpunt was het onderlinge duel in de Johan Cruijff ArenA in maart, door de club uit Eindhoven met 3-1 verloren. PSV had toen op acht punten voorsprong kunnen komen, maar zag de voorsprong slinken tot twee punten en kwam die klap niet meer te boven in de restant van het seizoen. "Het was gewoon niet goed genoeg. We hebben de strijd ook op details verloren", zo besluit Van Bommel.