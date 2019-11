Irritatie bij Virgil van Dijk: "Hij had niet zijn beste dag, het is wat het is"

Liverpool slaagde er woensdagavond niet in om van Napoli te winnen.

I Partenopei kwamen na 21 minuten spelen op voorsprong, door een doelpunt van Dries Mertens. Virgil van Dijk heeft het gevoel dat de Belgische aanvaller voorafgaand aan die treffer een overtreding op hem beging, zo vertelt hij in gesprek met beIN Sports.

"Ik ga niet voor niets naar de grond. Ik won het duel, veroverde de bal en hij raakte me aan. In mijn ogen was het een overtreding. De scheidsrechter had niet zijn beste dag, het is wat het is", verwijst Van Dijk naar scheidsrechter Carlos del Cerro Grande.

Door een doelpunt van Dejan Lovren in de tweede helft eindigde het duel uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. "We zijn dit seizoen nog niet in paniek geraakt, maar het is jammer om een doelpunt te moeten incasseren en vooral de manier waarop."

"We moesten de dingen blijven doen die we vooraf van plan waren en de tweede helft was in orde, we bleven druk zetten. Los van het doelpunt hebben ze niet veel kansen gehad. Het is teleurstellend dat we niet hebben gewonnen", vervolgt de verdediger.

Lees beneden verder

heeft op de laatste speeldag in de uitwedstrijd tegen FC Salzburg een resultaat nodig om te overwinteren in de . "Het is goed om moeilijke uitdagingen te krijgen, ook al weten we dat het lastig wordt. We kijken er naar uit en zullen voorbereid zijn op een moeilijke avond."

"In de kleedkamer van hebben ze het gevoel dat ze al door zijn en misschien is dat zo. Iedereen hier denkt: oh my god, het gaat lastig worden. Ja, het wordt moeilijk. Dat is wel duidelijk", voegt Liverpool-manager Jürgen Klopp toe in gesprek met BT Sport.

De Duitse oefenmeester zag Fabinho al vroeg in het duel uitvallen met een enkelblessure en vreest hem even kwijt te zijn. "Die blessure is wel een ding, dat is massive. Het is nog vroeg en we hopen dat het niet serieus is, maar op die plek rond de enkel wil je geen pijn hebben."