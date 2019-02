Iraanse televisie zendt Bayern niet uit vanwege vrouwelijke arbiter

In Iran is de wedstrijd tussen FC Augsburg en Bayern München vrijdagavond niet uitgezonden, omdat Bibiana Steinhaus de scheidsrechter was.

De uitzending van het competitieduel op de staatstelevisie IRIB werd kort voor aanvang geannuleerd. Hoewel de wedstrijden in de Bundesliga wereldwijd in 208 landen worden uitgezonden, kwam IRIB tot de conclusie dat het tonen van een vrouwelijke scheidsrechter in een korte broek de normen en waarden van het land zou schaden, zo melden lokale media. Sinds de Islamitische revolutie in 1979, onder leiding van ayatollah Khomeini, moeten vrouwen zich bedekken en verplicht een hoofddoek dragen.



Bayern wint ondanks historisch snel eigen doelpunt



Op de Iraanse televisie is het dan ook ten strengste verboden om beelden uit te zenden van vrouwen die ‘te vrijblijvend’ gekleed gaan. Dat is ook de reden dat veel films worden gecensureerd. Eerder deze maand werd op de Iraanse televisie al het logo van Manchester United vervangen door een clublogo uit de jaren zeventig. Dit omdat de duivel als een satanisch symbool wordt gezien en derhalve in Iran niet getoond mag worden.



Een jaar geleden werd ook AS Roma het slachtoffer van de censuur in Iran. Romulus en Remus worden op het logo van de Italiaanse club gezoogd door de wolvin en deze afbeelding kon in Iran op weinig goedkeuring rekenen. Fans van Bayern uiten op sociale media hun ongenoegen over de gang van zaken in Iran. Velen zijn van mening dat de clubs een statement zouden moeten uitbrengen en hopen niet dat financiële belangen op een dag van belang zullen zijn bij het aanstellen van een mannelijke of vrouwelijke scheidsrechter.