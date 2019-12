'Invalbeurt tegen PSV blokkeert transfer Lasse Schöne naar Napoli'

Het Algemeen Dagblad bracht vrijdag naar buiten dat Napoli zich graag wil versterken met Lasse Schöne.

Verslaggever Freek Jansen laat echter weten dat een transfer van Genoa naar niet mogelijk is. De regels van wereldvoetbalbond FIFA schrijven voor dat spelers per seizoen maar voor maximaal twee clubs mogen spelen.

Schöne speelde dit seizoen al voor en zijn huidige werkgever, waardoor een winterse verhuizing naar Napels is uitgesloten.

"Napoli zou Lasse Schöne graag willen inlijven en ruilen met Amin Younes, maar FIFA-regels (je mag per seizoen voor max. twee clubs spelen) gooien roet in het eten", schrijft Jansen op Twitter.

Schöne speelde dit seizoen al namens Ajax in de Johan Cruijff Schaal tegen , waardoor een overstap van Genoa naar Napoli in januari uitgesloten is. "Een terugkeer naar Amsterdam mag uiteraard wel...", aldus Jansen.

In de met 2-0 gewonnen wedstrijd kwam Schöne na een uur spelen als vervanger van Lisandro Martínez binnen de lijnen.

Het AD schreef eerder op de middag dat de Deense middenvelder in de belangstelling staat van Napoli. De Italiaanse topclub zou in hem de gewenste spelverdeler zijn voor op het middenveld. De club uit Napels wil Amin Younes in de deal betrekken.

De ex-Ajacied zou op zijn beurt de overstap naar Genoa moeten maken. De Duits international verliet Ajax in de zomer van 2018 voor een avontuur in de , maar vooralsnog is zijn dienstverband bij Napoli geen succes.

Dit seizoen kwam de bankzitter niet verder dan 148 speelminuten in alle competities.