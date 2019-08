Internazionale zwaait João Mário uit met koopoptie van achttien miljoen euro

João Mário maakt de overstap naar Lokomotiv Moskou.

De van afkomstige middenvelder werd dinsdagavond officieel gepresenteerd door de Russische club en poseerde even later in het shirt van zijn nieuwe werkgever.

Verschillende Italiaanse media verzekeren dat João Mário op huurbasis naar Rusland vertrekt en dat Lokomotiv akkoord is gegaan met een koopoptie van achttien miljoen euro.

De kersverse aanwinst van Lokomotiv werd dinsdagochtend al gesignaleerd op het vliegveld van Moskou, toen de Portugees zich liet overhalen om een selfie te nemen met een supporter van zijn nieuwe werkgever. Enkele uren later is het nieuws naar buiten gekomen dat de middenvelder zijn loopbaan in ieder geval tijdelijk vervolgt in de Russische competitie.

Volgens FC Inter 1908 neemt Lokomotiv het salaris van João Mário in zijn geheel over van Internazionale zolang de huurovereenkomst duurt. De 26-jarige middenvelder gaat bij Lokomotiv spelen met rugnummer 23. João Mário werd onlangs nog in de Spaanse media nog in verband gebracht met , maar een deal met Internazionale kwam nimmer van de grond.

João Mário, wiens contract in het Giuseppe Meazza nog twee seizoenen doorloopt, werd in 2016 voor circa veertig miljoen euro overgenomen van . De controleur kwam in de afgelopen drie seizoenen in de tot 4 doelpunten en 15 assists in 69 wedstrijden.