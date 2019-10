Internazionale wist Barcelona af te troeven: "Afspraak was al gemaakt"

Stefano Sensi ruilde Sassuolo in de afgelopen transferperiode op huurbasis in voor Internazionale, maar had ook voor Barcelona kunnen kiezen.

Volgens -directeur Giovanni Carnevali toonde de huidige nummer twee van de zich echter slagvaardiger op de transfermarkt, waardoor Sensi nog steeds in Italië actief is.

"Toen ik in was aangaande de onderhandelingen over Marlon, informeerde een van de bestuurders van Barcelona naar Sensi", vertelt Carnevali in een onderhoud met Corriere dello Sport.

"Hij was klaarblijkelijk al in beeld bij ze, maar was er echter eerder bij. We kwamen op een vrijdag tot een overeenkomst op het kantoor van Internazionale, waar trainer Antonio Conte ook bij was."

"Die maandag erop zou ik een belangrijke afspraak hebben met een buitenlandse club", hint Carnevali op subtiele wijze naar een ontmoeting met vertegenwoordigers van Barcelona.

De Catalaanse grootmacht moest echter lijdzaam toezien hoe Sensi voor een verhuurperiode bij Internazionale koos. De Milanezen kunnen Sensi volgend jaar definitief overnemen van Sassuolo, dat de middenvelder nog tot medio 2023 onder contract heeft staan.

Sensi maakt tot dusver een goede indruk in het elftal van Conte, met drie doelpunten in zijn eerste zeven wedstrijden voor Internazionale als bewijs van zijn goede vorm.

De controleur stond onlangs tegenover Barcelona in de groepsfase van de . Internazionale kwam op voorsprong in het Camp Nou, maar moest uiteindelijk een nederlaag slikken (2-1).