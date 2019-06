'Internazionale wil ook na komst Antonio Conte flinke slag slaan in Eindhoven'

Internazionale mengt zich weer in de strijd om Steven Bergwijn, zo meldt onder meer FCInterNews.

De aanvaller werd in het verleden al eens gelinkt met i Nerazzurri en nu zou de Italiaanse topclub wederom belangstelling hebben voor de aanvaller van . De komst van Antonio Conte als nieuwe trainer zou niets aan de interesse hebben veranderd.

Bergwijn wordt al maandenlang in verband gebracht met een uitgaande transfer. Onder meer , , en werden al in verband gebracht met de Oranje-international, terwijl ook Bergwijn op de radar heeft staan. De intenties van Internazinoale om Bergwijn te strikken, zijn echter ook niet veranderd, zo klinkt het.



Volgens diverse Italiaanse media hebben zaakwaarnemer Fulco van Kooperen en vertegenwoordigers van Inter een paar weken geleden om de tafel gezeten. Een overeenkomst tussen de clubs en tussen Inter en Bergwijn is echter uitgebleven. Dat Conte nu de trainer is van de topclub, verandert niets in de interesse van Inter in Bergwijn.



De 21-jarige buitenspeler heeft bij PSV nog een contract dat doorloopt tot de zomer van 2022. De vijfvoudig Oranje-international zou door de Eindhovense club op ongeveer veertig miljoen euro getaxeerd worden. Memphis Depay is op dit moment met een transfersom van 34 miljoen euro nog de duurste uitgaande transfer aller tijden van PSV.