Internazionale treft Lazio na zesklapper in Coppa Italia

Internazionale heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Coppa Italia. De ploeg uit Milaan was zondag met 6-2 te sterk voor Benevento.

Internazionale was gauw klaar met de opponent, want na 45 minuten voetballen stond het in Giuseppe Meazza al 3-0. In de volgende ronde staan de Nerazzurri tegenover Lazio.



Het team van Luciano Spalletti moest het doen zonder de vocale steun vanaf de tribunes, want de club kreeg eind december een straf opgelegd wegens racistische uitlatingen van de supporters tijdens het duel met Napoli. Er mochten zodoende geen fans aanwezig zijn, maar Inter leek die steun niet te missen. Na drie minuten stond het immers al 1-0: Luca Antei beging een overtreding op Antonio Candreva en Mauro Icardi benutte de daaropvolgende strafschop voor de openingstreffer.



Benevento, dat uitkomt in de Serie B, was via Andrés Tello dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Daniele Padelli redde. Na zes minuten besliste Internazionale eigenlijk al de wedstrijd: Candreva knalde een afvallende bal in de verre hoek nadat Icardi na een hoekschop tegen de paal had gekopt. Op slag van rust werd het 3-0: Dalbert kreeg de bal mee van Ivan Perisic en knalde via de dwarsligger raak. Benevento hing definitief in de touwen.



In de tweede helft bouwde het Internazionale van Spalletti, waarbij Stefan de Vrij negentig minuten op de bank zat, de voorsprong uit. Na een schitterende counter kopte Lautaro Martinez raak na een ragfijne voorzet van Perisic en na 66 minuten pikte de Argentijn, wederom na voorbereidend werk van Perisic, zijn tweede treffer binnen. Via Roberto Insigne en Filippo Bandinelli deed Benevento nog wat terug, maar verder kwam men niet. In de blessuretijd maakte Candreva er nog 6-2 van.