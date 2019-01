Internazionale stuurt aankoop van 30 miljoen opnieuw op huurbasis weg

Gabriel Barbosa keerde eind vorig jaar terug van zijn verhuurperiode bij Santos, maar zal ook nu de kleuren van Internazionale niet gaan verdedigen.

Flamengo heeft vrijdagmiddag via de officiële kanalennamelijk bekendgemaakt dat het de 22-jarige aanvaller voor een jaar gehuurd heeft, waardoor Gabigol opnieuw terugkeert in de Série A. Gabriel werd in augustus 2016 nog voor een kleine dertig miljoen euro opgepikt bij Santos, maar is er nooit in geslaagd om zijn belofte waar te maken in Milaan. De spits, die binnenkwam in het tijdperk-Frank de Boer in het Giuseppe Meazza, kwam vooralsnog tien keer in actie voor i Nerazzurrien wist in die wedstrijden één doelpunt te produceren.



In de eerste helft van het seizoen 2017/18 volgde een weinig succesvolle periode bij Benfica en het afgelopen jaar werd Gabriel door de Italianen uitgeleend aan jeugdliefde Santos. Met 18 doelpunten uit 35 wedstrijden maakte de aanvaller in Brazilië een betere indruk, maar dit leidt vooralsnog niet tot een herkansing in de Italiaanse Serie A. Ondanks het besluit om Gabigolopnieuw op huurbasis weg te sturen heeft Inter het contract van de aanvaller naar verluidt wel verlengd tot medio 2020, om zo de afschrijvingskosten met het oog op de Financial Fair Play-reglementen over een extra jaar te kunnen spreiden.



Het gehele salaris van de viervoudig Braziliaans international, à drie miljoen euro per jaar, wordt overgenomen door Flamengo, dat Gabriel echter wel ieder moment kan verliezen. Inter kan de aanvaller namelijk terughalen als het een aantrekkelijk bod ontvangt, al moet het dan wel vijf procent van de transfersom overmaken naar de club uit Rio de Janeiro.