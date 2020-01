Internazionale reageert op massale berichtgeving over Christian Eriksen

Internazionale ontkracht de berichten dat Christian Eriksen deze maand de overstap naar het Giuseppe Meazza maakt.

Tal van media uit Denemarken, Engeland en Italië suggereerden de voorbije dagen dat de middenvelder van nog deze maand voor minimaal twintig miljoen euro naar de blauwzwarte club uit Milaan zal worden getransfereerd. Het contract van de Deen loopt immers in de zomermaanden ten einde.

Inter ontkrachtte maandagavond de massale berichtgeving, al erkent men wél dat men op zoek is naar onder meer een middenvelder. "We hebben contact met diverse zaakwaarnemers en clubs om de al hoge kwaliteit van de selectie te verhogen", erkende algemeen directeur Giuseppe Marotta.

"Het einde is nog niet in zicht. We willen het rustig aan doen en de juiste beslissingen nemen, ook al betekent dat wellicht dat we geen spelers halen. Ik wil liever geen namen noemen, maar we zijn zeer actief op de transfermarkt."

"Wie er komt, hangt ook af van wie er gaat", vervolgde de sportbestuurder van Inter. "Op dit moment zijn we op zoek naar een middenvelder en een vleugelaanvaller. Als spelers vragen om te mogen gaan, zullen we proberen om daarin mee te gaan, maar voorlopig hebben dergelijke verzoeken niet ontvangen."

Lees beneden verder

Marotta wenste niet in te gaan op de eventuele komst van Arturo Vidal, maar stond wél even stil bij de berichtgeving over Eriksen. "Het is een eer dat we als Inter vaak in verband gebracht worden met spelers van grote kwaliteit, maar we hebben geen contact gehad met Tottenham."

"Ik hoef jullie niet te vertellen dat hij een getalenteerde speler is en ook niet dat hij in de zomer transfervrij is. Ik denk dat veel clubs interesse hebben. Hij is een interessante voetballer, maar ik ga hier niet zeggen dat we met zijn club of zaakwaarnemer in gesprek zijn", benadrukte Marotta.

, , Paris Saint-Germain en werden de voorbije maanden eveneens genoemd als mogelijke bestemming van Eriksen, die ook de aanstelling van José Mourinho bij Tottenham vooralsnog geen reden vindt om zijn verblijf te verlengen.