Internazionale meldt zich met 'bijna negentig miljoen euro' in Frankrijk

Het is Internazionale menens in de strijd om Nicolas Pépé. Franse media maken zondag melding van een torenhoog bod van de Italianen.

Volgens L'Équipe heeft Inter zich bij gemeld met een bedrag van bijna negentig miljoen euro, nadat zeventig miljoen eerder niet toereikend bleek. TF1 maakt melding van een iets lager bod van 75 miljoen euro.



Pépé kwam donderdag aan in Egypte met de nationale ploeg van Ivoorkust en bereidt zich voor op de eerste wedstrijd op de Afrika Cup tegen Zuid-Afrika van maandagmiddag. Hij heeft zijn entourage gevraagd om voorlopig niet te worden lastiggevallen met transferperikelen. Er speelt op de achtergrond echter veel en volgens L'Équipe leidt Inter momenteel de dans. zou echter een bod van 'soortgelijke omvang' hebben uitgebracht als Inter heeft gedaan.



Afgelopen seizoen ontwikkelde Pépé zich tot een van de grote smaakmakers van de . Afgelopen zomer wilde Lille de 24-jarige rechtsbuiten eigenlijk voor dertig miljoen euro verkopen aan , maar Pépé koos er zelf voor om in Lille te blijven. Hij was vervolgens een van de architecten van het uiterst succesvolle seizoen van zijn ploeg. Mede dankzij 22 doelpunten en 11 assists van Pépé in 38 duels eindigde Lille als tweede in de competitie, achter Paris Saint-Germain.



L'Équipe schrijft tot slot dat het 'interessant' wordt om in de gaten te houden hoe Engelse clubs reageren op de ontwikkelingen. Het blad speculeert over een mogelijke tussenkomst van ; trainer Jürgen Klopp zou erg gecharmeerd zijn van de buitenspeler. Op dit moment lijkt Liverpool echter niet concreet. werd eerder al met Pépé in verband gebracht, terwijl hem volgens BILD op de 'B-lijst' heeft geplaatst: de komst van de Ivoriaan is nu geen prioriteit in Beieren.