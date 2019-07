Internazionale maakt 22 miljoen euro over naar Duitsland voor vleugelspeler

Valentino Lazaro mag zich speler van Internazionale noemen. De Italiaanse topclub heeft een akkoord bereikt met Hertha BSC.

De 23-jarige vleugelaanvaller kost Inter naar verluidt ongeveer 22 miljoen euro en hij heeft een contract tot medio 2023 ondertekend in het Giuseppe Meazza.



Lazaro maakte het afgelopen seizoen namens Hertha indruk in de . De Oostenrijker was in 31 competitiewedstrijden goed voor 3 doelpunten en viel met name positief op door zijn assists: met 6 voorbereide doelpunten gaf hij meer assists dan welke speler dan ook bij Hertha.



De Duitse club toucheert 22 miljoen euro voor het vertrek van Lazaro en daarmee boekt men een fraaie winst. De vleugelspeler verkaste in de zomer van 2017 op huurbasis naar Hertha en maakte een jaar later voor zesenhalf miljoen euro de definitieve overstap van Red Bull Salzburg. Lazaro kwam in twee jaar tijd namens Hertha uiteindelijk tot 5 doelpunten en 12 assists in 67 officiële wedstrijden.Lozaro is de duurste aankoop die Inter tot nu toe heeft gedaan deze zomer. De club uit Milaan maakte eerder voor twintig miljoen euro de komst van Matteo Politano al definitief, nadat hij het afgelopen seizoen al was gehuurd van . Diego Godín werd eerder op de dag al transfervrij overgenomen van .