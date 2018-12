Internazionale krijgt forse straf na racistische spreekkoren jegens Koulibaly

De Italiaanse voetbalbond heeft Internazionale een forse straf opgelegd voor de racistische spreekkoren aan het adres van Kalidou Koulibaly.

I Nerazzurri moeten de komende twee wedstrijden zonder publiek afwerken, terwijl de Curva Nord nog een extra duel gesloten zal zijn. Het betekent dat er geen publiek aanwezig zal zijn in het Giueseppe Meazza voor de wedstrijden tegen Benevento (13 januari, in de Coppa Italia) en Sassuolo (19 januari). De Curva Nord, het deel van het stadion waar de harde kern van Internazionale zitting heeft, zal ook nog gesloten blijven voor de thuiswedstrijd tegen Bologna (3 februari). Overigens kan Internazionale nog beroep aantekenen tegen deze straf.



In de richting Koulibaly, verdediger van Napoli, werden zondagavond in het Giuseppe Meazza apengeluiden gemaakt. Carlo Ancelotti, trainer van i Partenopei , liet na afloop van het duel weten dat hij de volgende keer met zijn ploeg van het veld zal stappen als er sprake is van racistische spreekkoren. Koulibaly ontving in het duel met Internazionale een rode kaart, nadat hij een tweede gele kaart ontving omdat hij de scheidsrechter erop wees dat hij niet durfde op te treden tegen de racistische speekkoren.



Ook Lorenzo Insigne werd in de slotfase nog van het veld gestuurd. De Italiaanse voetbalbond heeft zowel Koulibaly als Insigne een schorsing van twee wedstrijden opgelegd. Donderdag spraken diverse mensen uit de voetbalwereld, onder wie Internazionale-aanvoerder Mauro Icardi, hun steun uit aan Koulibaly. Overigens vonden er rond het het treffen tussen Internazionale en Napoli ook gewelddadigheden tussen beide supportersgroepen plaats, wat één persoon het leven kostte.