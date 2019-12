Internazionale incasseert late gelijkmaker; AS Roma wint zonder Kluivert

Internazionale is er zondagavond niet in geslaagd om Fiorentina te verslaan.

Het leek er lang op dat Stefan de Vrij en consorten er in Florence met de drie punten vandoor zouden gaan, maar La Viola kwam in de blessuretijd toch nog langszij.

Inter heeft daardoor nu evenveel punten als , dat eerder dit weekend al won van . Voor was er zondag wel een overwinning: de ploeg van de geblesseerde Justin Kluiver was te sterk voor hekkensluiter en bezet voorlopig de vierde plek.

- 1-1

Borja Valero mocht voor de vierde wedstrijd op rij in actie komen en de routinier had weinig tijd nodig om zijn oude werkgever pijn te doen. De Spanjaard kreeg de bal met nog geen tien minuten op de klok in het vijandelijke strafschopgebied aangespeeld door Marcelo Brozovic, waarna hij de 0-1 op het scorebord kon zetten.

Inter dacht via Lautaro Martínez vervolgens voor rust verder uit te lopen, maar de treffer van de Argentijn werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kopbal van zijn aanvalspartner voorin Romelu Lukaku werd ook nog voor rust onschadelijk gemaakt door Bartlomiej Dragowski.

De twee hadden het vizier in de tweede helft eveneens niet op scherp staan. Deze gemiste kansen braken i Nerazzurri in de blessuretijd uiteindelijk op toen Dusan Vlahovic de bal net voor de middenlijn ontving, Milan Skriniar voorbleef en Samir Handanovic uiteindelijk kansloos achterliet.

AS Roma - SPAL 3-1

AS Roma kreeg in de eerste helft een aantal kansen, maar ging toch met een achterstand de rust in. Een overtreding van Aleksandr Kolarov in zijn eigen zestien leverde SPAL een paar minuten voor de onderbreking een penalty op en dat cadeautje werd dankbaar uitgepakt door Andrea Petagna.

Een van richting veranderd schot van Lorenzo Pellegrini hielp Roma niet lang na de hervatting van de wedstrijd echter weer langszij en met nog dik twintig minuten te gaan kregen ook i Giallorossi een strafschop mee.

Diego Perotti faalde vervolgens niet vanaf elf meter en in de slotfase maakte Henrikh Mkhitaryan ook nog de beslissende 3-1.