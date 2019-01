Internazionale heeft beet en haalt Europees kampioen uit Premier League

Cédric Soares mag zich officieel voetballer van Internazionale noemen. De club maakt zaterdagavond de komst van de verdediger wereldkundig.

De 27-jarige rechtsback annex Portugees international speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor de Milanezen, die vervolgens een optie tot koop van 10,5 miljoen euro kunnen lichten om hem over te nemen van Southampton.



De transfer van Soares naar Inter komt niet als een verrassing: de geboren Duitser landde vrijdagmorgen al in Noord-Italië om zijn tijdelijke overstap naar het Giuseppe Meazza af te ronden. De vleugelverdediger kwam voorheen uit voor Academica Coimbra en Sporting Portugal, alvorens hij medio 2015 voor 6,5 miljoen euro naar Southampton ging.



Soares groeide in het tenue van Southampton meteen uit tot basiskracht. Hij speelde 104 duels in de Premier League en maakte dit seizoen zijn enige treffer voor the Saints in competitieverband, tegen Manchester United (2-2). De rechtsback, die nog een contract tot medio 2020 in Zuid-Engeland heeft, was goed voor tien assists.



Soares maakte in oktober 2014 zijn debuut als Portugees A-international, nadat hij als jeugdinternational onder meer de finale van het WK Onder-20 in 2011 verloor. Zijn grootste succes was het veroveren van de EK-titel in 2016; hij verscheen in de finale tegen Frankrijk (1-0) in de basis. Soares was ook een van de sleutelspelers van Portugal op het WK van 2018.