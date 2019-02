Internazionale haalt verhaal van Icardi onderuit in pijnlijk statement

Het lijkt voorlopig niet goed te komen tussen Internazionale en Mauro Icardi. De club spreekt tegen dat de aanvaller geblesseerd is.

Icardi raakte onlangs zijn aanvoerdersband kwijt en hij kwam sindsdien niet meer in actie voor i Nerazzurri . De Argentijn zegt dat zijn afwezigheid veroorzaakt wordt door een blessure aan zijn knie, maar dat spreekt zijn werkgever nu tegen nadat de aanvaller is onderzocht.



Icardi onderging tests om te kijken hoe het precies stond met zijn knie en Internazionale kwam woensdag met de resultaten naar buiten. "Hij heeft een onderzoek gehad vanwege pijn aan zijn rechterknie", laat de club weten op de clubwebsite. "In de uitslagen van dit onderzoek hebben we geen significante veranderingen waargenomen ten opzichte van een onderzoek voorafgaand aan dit seizoen", luidt het veelzeggende statement van Internazionale.



De club lijkt daarmee de Argentijn tegen te spreken en te bevestigen dat Icardi om andere redenen ontbreekt in de selectie. Voorafgaand aan het Europa League-duel met Rapid Wien werd bekend dat Icardi niet langer de aanvoerder was van de club. Trainer Luciano Spalletti bevestigde na het duel min of meer dat de spits zich niet beschikbaar stelde na het horen van die boodschap en dat zijn absentie niets te maken had met fysieke problemen.



"Zijn afwezigheid? Het is Icardi die niet wil meedoen en zich bij het team wilde voegen", verzekerde Spalletti na de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Rapid Wien. "Hij was in de selectie opgenomen. Hij was teleurgesteld, maar het was ook moeilijk voor ons om deze beslissing te nemen en dit aan hem te vertellen. Ik zei het al na de wedstrijd tegen Parma. Er was het een en ander gaande en daar moest naar worden gekeken. Deze situatie is daar nu het bewijs van."