Internazionale haalt dag na Godín-deal Italiaans international in huis

Internazionale heeft Stefano Sensi definitief binnen, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen.

De 23-jarige middenvelder, afkomstig van , onderging de medische keuring zonder problemen en tekende een eenjarige huurdeal ter waarde van vijf miljoen euro. In de overeenkomst is opgenomen dat de Milanezen Sensi na afloop van volgend seizoen definitief voor 22 miljoen euro kunnen overnemen. Marco Sala bewandelt de omgekeerde weg en gaat verder bij Sassuolo, dat vijf miljoen euro neerlegt voor de linksback.

"Ik ben er gelukkig mee dat ik mezelf een speler van mag noemen", reageert Sensi in een eerste reactie op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt en kijk uit naar de start van het nieuwe seizoen." De aanwinst heeft volgens de grootmacht uit Milaan de bijnaam 'maestro' vanwege zijn intelligentie manier van spelen en zijn visie.



De deal was eerder al in kannen en kruiken, want Sassuolo-voorzitter Giovanni Carnevali sprak met La Gazzetta dello Sport al over de transfer van de tweevoudig international van Italië. "Het vertrek van Sensi zal ons niet verzwakken. Sala, die overkomt van Internazionale, is daar het bewijs van. Van alle jonge spelers die zijn genoemd, stond hij bovenaan ons lijstje. Wij hebben Sensi aan Internazionale verkocht om de constructie van het Mapei Center (trainingscomplex Sassuolo, red.) te kunnen bekostigen."



Sensi is de zevende aanwinst van Internazionale voor volgend seizoen. In een eerder stadium werden Diego Godín ( ), Axel Bakayoko (FC St. Gallen), Andra Pinamonti (Genoa), Andrea Palazzi (Monza), Lorenzo Tassi (Aresso) en Valentino Lazaro ( ) aan de selectie toegevoegd. Trainer Antonio Conte lijkt nog niet klaar op de transfermarkt, want in de Engelse media is Romelu Lukaku al meermaals in verband gebracht met een overgang van richting het Giuseppe Meazza.