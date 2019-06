Internazionale en AC Milan bevestigen plannen voor sloop van het San Siro

Internazionale en AC Milan zijn voornemens om het San Siro te verlaten voor een nieuw onderkomen.

Paolo Scaroni van en Alessandro Antonello van hebben aan het Italiaanse persbureau ANSA bevestigd dat het huidige stadion moet worden ingeruild voor een nieuw onderkomen, dat in de buurt van het San Siro moet worden opgetrokken.

"We zullen een nieuw San Siro bouwen naast het huidige stadion, in dezelfde buurt. Het oude stadion zal gesloopt worden en er zal een nieuw onderkomen gebouwd worden om het te vervangen", laat Scaroni, voorzitter van AC Milan, weten. Zijn collega Antonello, algemeen directeur bij Internazionale, bevestigt kort en krachtig de gezamenlijke plannen van de Milanese clubs voor een nieuw stadion. "Ja, dat zijn we absoluut van plan."



De bevestiging van de bewindslieden volgt op de berichtgeving in de Italiaanse media. Er werd gemeld dat AC Milan en Internazionale een gezamenlijk plan hadden opgesteld om voor zevenhonderd miljoen euro een nieuw stadion te bouwen, dat in 2022 moet worden geopend. Het betekent overigens nog niet dat de plannen definitief doorgaan, want het stadsbestuur van Milaan moet nog zijn goedkeuring geven. Het is geen geheim dat burgemeester Beppe Sala een voorstander is van het renoveren van het huidige San Siro.