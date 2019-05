Internazionale dichtbij komst Barcelona-middenvelder Rakitic

De Serie A-ploeg is dichtbij de komst van de Kroatische middenvelder, waardoor er een einde komt aan een vijfjarig dienstverband bij de Catalanen.

is dichtbij de komst van -middenvelder Ivan Rakitic, zo heeft Goal begrepen. De Italianen zullen een bedrag van vijftig miljoen euro betalen.

De -ploeg, die Rakitic al een tijd volgt, streeft ernaar om het gat met kleiner te maken in het seizoen 2019/20 en wil een team samenstellen dat de titelstrijd aan kan gaan.

De Kroaat wordt gezien als een belangrijk onderdeel in het streven, terwijl Antonio Conte op het punt staat om Luciano Spalletti te vervangen als hoofdtrainer . I Nerazzurri zijn in gesprek met de voormalige manager van en zijn bereid om hem een lucratief contract aan te bieden om aan de slag te gaan in Milaan.

Voor Rakitic komt er een einde aan een periode van vijf jaar bij Barcelona, de ploeg waar hij in 2014 kwam te spelen na zijn vertrek bij . De middenvelder werd in die periode vier keer landskampioen, won vier 's en één . Hij kan nog één bekerwinst toevoegen aan zijn prijzenkast als Barcelona op 25 mei weet te verslaan in de finale.

De 104-voudig international ontpopte zich als een steunpilaar bij de Catalanen en vormde een vast middenveld met Sergio Busquets en Andrès Iniesta, voordat laatstgenoemde aflopen zomer naar Vissel Kobe vertrok.

Het aantrekken van Rakitic zal een duidelijk signaal zijn van Inter om te proberen een einde te maken aan de hegemonie van Juventus, dat hun achtste landstitel op rij al heeft veroverd. Met nog drie wedstrijden te gaan in de Serie A staat Inter op de vierde plek met een achterstand van 26 punten op de ploeg van Massimiliano Allegri, maar blijven op koers voor deelname aan de Champions League volgend seizoen.

Opmerkelijk genoeg sloeg Barcelona afgelopen zomer een bod van bijna honderd miljoen euro van Paris Saint-Germain voor Rakitic af, maar sindsdien is het standpunt van de club over hoe belangrijk hij is in de toekomst aanzienlijk veranderd.

De LaLiga-kampioen heeft op het middenveld al de beschikking over Busquets, Arthur Melo en Arturo Vidal, terwijl er ook veel verwacht wordt van Carles Aleñá. Daarnaast heeft de ploeg zich al verzekerd van de zomerse komst van 's Frenkie de Jong, waarbij Barcelona met de verkoop van Rakitic geld kan ophalen om uit weer uit geven aan versterkingen voor andere linies.

Matthijs de Ligt staat ook nog op de wensenlijst van de Catalanen, hoewel er grote concurrentie is van een aantal andere Europese topclubs.

Wat betreft vertrekkende spelers zijn er al lang vraagtekens bij de toekomst van Philippe Coutinho. Ondanks zijn verlangen om te blijven, zou hij nog verder kunnen zaken in de pikorde en zou er geluisterd kunnen worden naar interessante aanbiedingen. Samuel Umtiti zou bij een juist bod ook kunnen vertrekken.