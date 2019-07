Internazionale betaalt twaalf miljoen om doelman terug te halen

Ionut Radu keert terug bij Internazionale. De keeper wordt meteen weer verhuurd aan Genoa.

Radu verliet Inter een jaar geleden op huurbasis voor Genoa en il Grifone maakte begin deze maand acht miljoen euro over naar Milaan om de overstap van de doelman definitief te maken. Inter laat nog geen twee weken later via de officiële kanalen echter weten de terugkoopoptie in het contract van de 22-jarige doelman te lichten, waardoor hij nu officieel weer onder contract staat bij i Nerazzurri.



Met de terugkeer van Radu bij Inter is volgens berichten uit Italië een bedrag van twaalf miljoen euro, zijn eerder vastgestelde terugkoopclausule, gemoeid. De Roemeen zal volgend seizoen echter niet onder de lat staan in het Giuseppe Meazza, aangezien hij meteen weer is verhuurd aan Genoa om meer ervaring op te doen op het hoogste niveau.



Radu maakte in het afgelopen seizoen een prima indruk in en stond tijdens 34 van de 38 wedstrijden die de ploeg in de speelde op doel. In deze duels wist hij zeven keer zijn doel schoon te houden en Genoa slaagde er op het nippertje in om degradatie naar de Serie B te voorkomen.



Radu maakte deze zomer ook indruk op het EK Onder-21 in Italië en San Marino, waar Roemenië het tot de halve finale wist te schoppen. Inter heeft hoge verwachtingen van de jonge doelman, die gezien wordt als een potentiële opvolger van Samir Handanovic. De Sloveense sluitpost viert aankomende zondag zijn 35e verjaardag.