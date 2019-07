Internazionale betaalt maximaal 50 miljoen euro en heeft eindelijk beet

Nicolò Barella maakt de overstap van Cagliari naar Internazionale, zo maken beide clubs wereldkundig via de officiële kanalen.

De 22-jarige middenvelder wordt eerst een seizoen gehuurd door Inter, dat de transfer daarna verplicht definitief moet maken. Met de transfer van Barella is naar verluidt een transferbedrag van vijftig miljoen euro, inclusief tien miljoen euro aan variabelen, gemoeid. Barella, wiens verbintenis bij Cagliari nog drie seizoenen doorliep, is met een klap de duurste aankoop ooit van i Nerazzurri.

Christian Vieri mocht zich twintig jaar lang de duurste aanwinst ooit van noemen. Voor de oud-aanvaller werd in 1999 ongeveer 49 miljoen euro neergelegd. De op een na duurste aankoop vond plaats in 2016, toen João Mário voor een bedrag van veertig miljoen euro werd overgenomen van . Barella voegt zich vrijwel zeker tussenbeide en zal termijn mogelijk ook het record van Vieri gaan verbreken.



Barella werd ook intensief gevolgd door buurman , en , maar had deze transferperiode naar verluidt alleen interesse in een overgang richting Internazionale. Transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia kwam onlangs met het bericht dat het totale transferbedrag na lang onderhandelen op 45 miljoen euro zou liggen, maar met de variabelen erbij ligt de definitieve transfersom dus 5 miljoen euro hoger.



De aanwinst van Internazionale kwam in het shirt van Cagliari tot 7 doelpunten en 6 assists in 112 wedstrijden. Barella heeft daarnaast zeven interlands voor Italië achter zijn naam staan. De middenvelder is de vierde zomeraanwinst van de club van trainer Antonio Conte. In een eerder stadium werden Diego Godín ( ), Stefano Sensi ( ) en Valentino Lazaro ( ) aan de selectie toegevoegd. Romelu Lukaku is wellicht de vijfde zomeraanwinst, daar Internazionale met in gesprek is over een transfer. Sky Italia meldt dat voor de Belgische aanvaller minstens tachtig miljoen euro moet worden betaald.