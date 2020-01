Internazionale bereikt eindelijk akkoord en neemt afscheid van Gabigol

Flamengo is erin geslaagd om Gabriel Barbosa, beter bekend als Gabigol, definitief los te weken bij Internazionale.

Dat bevestigt de Braziliaanse landskampioen via Twitter. De 23-jarige spits, die afgelopen jaar al gehuurd werd door , tekent in zijn geboorteland een contract tot medio 2024.

Gabigol maakte afgelopen seizoen in Brazilië, dat daar loopt van april tot december, veel indruk. De aanvaller werd met 25 doelpunten in 29 wedstrijden topscorer van de competitie, terwijl zijn club Flamengo met overmacht kampioen werd.

Het was al lange tijd duidelijk dat de club Gabigol definitief wilde overnemen van , maar Flamengo had moeite om de financiële middelen te vinden om de koop te bewerkstelligen.

De transfersom die Flamengo overmaakt naar Italië wordt niet bekendgemaakt, maar Braziliaanse media reppen over een bedrag tussen de achttien en twintig miljoen euro.

Bovendien heeft Inter recht op twintig procent van het transferbedrag bij doorverkoop. Gabigol is daarmee de duurste aankoop aller tijden van Flamengo. Dat record was in handen van Giorgian de Arrascaeta, die vorig jaar januari voor dertien miljoen euro werd overgenomen van .

Internazionale haalde Gabigol in 2016 met grote verwachtingen naar Europa, maar de spits wist in het Giuseppe Meazza weinig indruk te maken. In zijn eerste seizoen bij Inter kwam de Zuid-Amerikaan tot één treffer in negen -duels, waarna een teleurstellende huurperiode bij volgde.

Bij de volgende uitleenbeurt, in eigen land bij , kwam Gabigol volledig tot wasdom. In 2018 maakte Gabigol achttien goals in de Braziliaanse competitie voor Santos, waarna de succesvolle huurperiode bij Flamengo in 2019 volgde.