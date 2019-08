'Internazionale bereikt akkoord voor 65 miljoen euro, maar Icardi ligt dwars'

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Mauro Icardi ligt.

De spits van leeft in onmin met de Milanese clubleiding, die afscheid wil nemen van de Argentijn. Volgens Sky Italia ligt er nu een akkoord tussen Inter en , maar weigert Icardi om mee te werken aan een transfer.

Monaco zou een bod van 65 miljoen euro hebben uitgebracht op Icardi, die afgelopen seizoen zijn aanvoerdersband moest inleveren bij Inter. De Italiaanse topclub stemde daarmee in, nadat Guiseppe Marotta, de algemeen directeur van i Nerazzurri , contact had gehad met Wanda Nara, de vrouw en zaakwaarnemer van Icardi.

In Monaco ligt een contract klaar voor Icardi ter waarde van tien miljoen euro per jaar, maar de 26-jarige aanvaller wil in Milaan blijven en heeft het voorstel naar verluidt naast zich neergelegd.

Volgens COPE bereidt ook een aanbieding voor; de Spaanse topclub zou Icardi met een huurperiode willen verleiden tot een overstap.

Trainer Antonio Conte heeft zich al meermaals laten ontvallen dat Icardi geen onderdeel uitmaakt van zijn plannen. Inter haalde met recordaankoop Romelu Lukaku reeds een vervanger voor de Zuid-Amerikaan en gaf bovendien rugnummer 9, tot afgelopen seizoen nog in het bezit van Icardi, aan de Belgische topaankoop.

Donderdag haalde Inter met Alexis Sanchéz, die op huurbasis overkomt van , nog een aanvaller.